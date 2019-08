Chiều 1/8, tại Hà Nội đã diễn ra buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 với sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ Mai Tiến Dũng.



Tại đây, các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi cho Bộ Công an về việc vừa qua Cơ quan Cánh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã có văn bản gửi Hà Nội yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin về vụ Nhật Cường, việc này có thể được hiểu là công an đang điều tra liên quan đến những dịch vụ công trực tuyến mà Nhật Cường cung cấp cho Hà Nội hay không.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) do Bùi Quang Huy là đại diện pháp luật. Mới đây, Bộ Công an cũng đã khởi tố bổ sung bị can Bùi Quang Huy với tội danh "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Toàn cảnh buổi Họp báo thường kỳ.

"Trong quá trình điều tra, xác minh thông tin liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp thông tin liên quan với các đơn vị chức năng của TP.Hà Nội. Đây là hoạt động xác minh làm rõ hành vi vi phạm nếu có", Trung tướng Lương Tam Quang nói.

Theo nội dung văn bản đề nghị của C03, quá trình điều tra, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường) và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Công ty Nhật Cường Software) đã xây dựng, đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến... của TP Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Nhật Cường và Công ty Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên nguồn tiền bất hợp pháp nên trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng đối với một số vật chứng theo quy định của pháp luật.

C03-Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp nhằm bảo vệ hệ thống hoạt động ổn định; đảm bảo an toàn thông tin, đúng pháp luật.

Ngoài ra, đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan thuộc quản lý của UBND TP Hà Nội cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu theo đề nghị của Cơ quan CSĐT để phục vụ điều tra vụ án.

Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Lê Bảo