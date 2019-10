Bộ Công an có tân nữ Phó cục trưởng Cục Pháp chế và CCHC, Tư pháp

Chiều ngày 30/10, tại Hà Nội, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an đã trao quyết định điều động Đại tá Vũ Ngọc Hùng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an;

Đồng thời, công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thị Quế Thu, Trưởng phòng Phòng Pháp luật quốc tế và điều ước quốc tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp của Bộ trưởng Bộ Công an

Đại tá Vũ Ngọc Hùng và Thượng tá Nguyễn Thị Quế Thu đều có học vị Tiến sỹ và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật và hợp tác quốc tế, trong đó, Thượng tá Nguyễn Thị Quế Thu đã nhiều năm phụ trách công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù của lực lượng Công an nhân dân.

Đây cũng là nữ lãnh đạo cấp Cục đầu tiên trong lịch sử 44 năm của lượng pháp chế Công an nhân dân.

Việc bổ nhiệm các lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an góp phần thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của Bộ Công an, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài đang có xu hướng gia tăng trong thời gian qua, đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với các cán bộ nữ trong Công an nhân dân.

Theo Công an nhân dân