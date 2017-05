Bình Dương: Người mẹ trẻ tiếp tay cho chồng hờ, bạo hành con trai 2 tuổi phải nhập viện cấp cứu?

Ngày 19/5, trên mạng xã hội xuất hiện một loạt các hình ảnh về việc bé trai 2 tuổi bị chính người tình của mẹ bạo hành một cách dã man. Cụ thể, các vết bầm tím xung quanh vùng mông, tay, vai, mặt…khiến cháu bé phải nhập viện cấp cứu.

Vết bầm tím trên mông bé được người mẹ cho là bé bị té chứ không phải cha dượng bạo hành.

Theo tài khoản N.S chia sẻ: "Những vết cắn, vết đánh và vết bỏng của cháu trên người điều là do Sơn (người tình của mẹ) gây ra, chân cháu đang bị hoại tử và chuẩn bị cưa bỏ ( theo lời gia đình nạn nhân nói). Đêm qua Sơn vào bệnh viện hành hung anh trai của mẹ bé, sau đó vào giường bệnh bẻ tay bé với lí do: "Thích thì bẻ". Khi gia đình bên ngoại bé trình báo sự việc đến Công an phường An Bình - Dĩ An - Bình Dương thì mẹ bé khẳng định với công an rằng: "Con tôi nuôi tôi có quyền dạy, thích thì tôi uỷ quyền nó thành con nuôi của Sơn, đây là chuyện gia đình mấy anh can thiệp vào làm gì".

Sau đoạn chia sẻ kèm theo hình ảnh của N.S, cộng đồng mạng tỏ sự bức xúc, lên án người mẹ quá nhẫn tâm tiếp tay cho người tình đánh đập con mình. Tài khoản A.V bức xúc: "Không hiểu bà mẹ này nghĩ như thế nào nữa, con trai mình bị đánh dã man như vậy mà còn lớn tiếng bênh vực người tình, đẻ con ra mà không thương con, hết nói nổi với bà mẹ này".

Vết cắn ở tay, thương tích trên chân đứa bé 2 tuổi.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết công an phường đã tiếp nhận đơn tố cáo của người nhà chị N. về trường hợp bé Tr. (2 tuổi), con trai chị N. bị người tình của N. là anh Sơn bạo hành, gây nhiều vết thương tím phần mông, thân, tay và trán.

Trong đơn tố cáo, anh trai của chị N. là anh N.H.T. (24 tuổi) cho biết dù chị N. năm nay mới 18 tuổi nhưng đã từng có người yêu rồi sinh ra bé Tr. Sau khi chia tay bạn trai cũ, N. có quen biết với Sơn, cả hai chung sống với nhau như vợ chồng và nuôi dưỡng bé Tr.

Tuy nhiên, trong lúc sống chung với nhau, Sơn đã có những hành động bạo hành bé Tr. một cách dã man nhưng được chị N. che giấu khiến gia đình rất bức xúc. Khi được gia đình khuyên can thì cả N. và Sơn đều phản ứng, đưa ra lời đe dọa và thách thức gia đình của chị N. nên gia đình đành trình báo công an.

Hiện bé Tr. vẫn đang được điều trị tại BV Nhi Đồng 2, sức khỏe tạm thời đã ổn định.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, lực lượng Công an phường An Bình đã mời chị N. cùng với T.T.Sơn lên trụ sở công an làm việc. Qua quá trình lấy lời khai ban đầu, cả N. và Sơn đều khẳng định không có việc đánh đập bé Tr.. Hai người này cho rằng vết bầm tím trên má và mặt bé Tr. là do Sơn thấy bé dễ thương nên hay bế bé rồi "thơm" vào má. Da bé Tr. quá nhạy cảm nên để lại vết bầm.

Việc có nhiều vết bầm trên thân thể bé là do bé Tr. tinh nghịch nên khi đi chơi bị té gây thương tích.?

Trước những lời khai còn lập lờ, Thiếu tá Tùng cho biết trước mắt công an sẽ chờ kết luận chữa bệnh của bé Tr. tại bệnh viện Nhi Đồng 2 để biết được nguyên nhân dẫn đến thương tích của bé. Phía công an sẽ tích cực điều tra và xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

