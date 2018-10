Bình Dương: Một phụ nữ gieo mình xuống sông tự vẫn

Vào khoảng 19h ngày 25/10, một người phụ nữ đã gieo mình xuống sông tự vẫn ở cầu Bình Nhâm (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Rất đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi sự việc.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng thị xã Thuận An đã có mặt tiến hành tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân. Sau hơn 1 giờ, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Cơ quan chức năng đang xử lý tại hiện trường.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Kim X. (52 tuổi quê TP.HCM). Công an thị xã Thuận An thông báo ai là người nhà nạn nhân liên hệ công an để làm việc.

Hiện, thi thể nạn nhân đang nằm tại nhà xác bệnh viện thị xã Thuận An.

