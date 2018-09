Đại úy CSGT gây tai nạn làm chết 2 người

Mùa mưa, đường trơn, tài xế thiếu quan sát dễ gây tai nạn giao thông

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 20 giờ ngày 20/9, Đại úy Lê Thanh Vũ (công tác tại Đội CSGT, Công an huyện Dầu Tiếng) điều khiển ô tô 61C-321.94 lưu thông trên đường ĐT 750 theo hướng từ trung tâm huyện về xã An Lập, khi đến ấp Định Phước, xã Định Hiệp thì tông mạnh vào xe máy 61H1-342.75 do ông Nguyễn Thế Trường (61 tuổi) điều khiển chở theo bà Phù A Mới (63 tuổi, cùng ngụ huyện Dầu Tiếng) chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm rất mạnh khiến ông Trường và bà Mới tử vong ngay tại hiện trường. Xe máy nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ô tô thiếu quan sát và không giữ khoảng cách an toàn.

Theo Công luận