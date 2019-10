Bình Định tả tơi, cây bật gốc la liệt sau bão số 5

Nhiều cây xanh lớn bật gốc

Nhiều nhà cửa, hàng quán bị tốc mái. Nhiều nơi, cột điện, dây điện cũng bị bão cuốn phăng, cúp điện hàng loạt ở nhiều địa phương. Cuộc sống người dân trong tỉnh đảo lộn.

Nhà bị bay mất mái

Sáng nay, bão số 5 qua đi, người dân trong tỉnh tập trung khắc phục hậu quả do bão để lại. Công ty CP Cây xanh, chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung huy động nhân vật lực thu dọn cây xanh ngã đổ.

Công ty Điện lực Bình Định cũng tập trung tối đa công nhân khẩn trương khắc phục tình trạng cột điện, dây điện ngã đổ để sớm cung cấp điện trở lại phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân.

Một số công trình công cộng bị gió đập tan tác

Đến sáng nay, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, cho biết: Tàu Quang Vinh 09 trên tàu có 8 thuyền viên vẫn đang bị mắc cạn khu neo đầm Thị Nại (gần Cầu Đen, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn). Tàu Long Châu và 5 thuyền viên đang bị trôi neo, đã va chạm vào bến phao dầu An Phú (trong phao dầu An Phú có khoảng 300 tấn dầu). Tàu Khánh Ngọc 18 và 8 thuyền viên bị mắc cạn khu neo đầm Thị Nại (gần Cầu Đen, phường Hải Cảng), hiện bị thủng buồng máy chính, trên tàu có 10 tấn dầu DO.

Tuyến kè biển ở Nhơn Hải, TP Quy Nhơn bị sóng đánh vỡ

Phú Yên: 8 ngôi nhà bị sập

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 5 ở Phú Yên đã có mưa to, đến mưa to khiến 8 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 14 nhà thiệt hại từ 30-50%, 12 nhà thiệt hại dưới 30%; 40ha lúa bị ngập, ngã đổ, 30ha hoa màu ngập úng, hư hỏng; 19 tàu, thuyền bị chìm hoặc hư hỏng; nhiều cây cối bị ngã đổ.

Đường đi lên huyện miền núi Đồng Xuân chia cắt, cô lập hoàn toàn

Nhiều tuyến đường ngập sâu

Theo Vietnamnet