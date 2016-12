Bịa chuyện nhặt được 200 triệu đồng mang trả rồi khoe trên Facebook câu like

Hình ảnh bó tiền 200 triệu đồng cô gái P.T.N.O khoe trên Facebook là đã nhặt được và mang đến đồn công an

Ngày 24/12, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin từ một tài khoản Facebook tên P.T.N.O, sinh viên đang học ở Hà Nội nhặt được chiếc túi có 200 triệu đồng tiền mặt, không suy nghĩ đã mang nộp ngay cho Công an P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trên trang cá nhân của mình, ngoài thông tin về số tiền nhặt được, cô gái còn đăng ảnh trụ sở công an phường nơi mình đến làm việc, kèm theo các lời khen ngợi của các cán bộ công an dành cho mình. Status của cô gái ngay trong buổi sáng Giáng sinh, sau 3 giờ đồng hồ đăng tải đã có hàng nghìn lượt like, hơn 400 lượt chia sẻ, tới tấp các bình luận khen cô gái trẻ tốt bụng, nhân hậu, làm được việc thiện trong dịp Noel.

Cô gái này đăng tải cả hình ảnh thông tin cơ quan công an mình đến giao nộp số tiền nhặt được. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chúng tôi liên lạc với cô gái trẻ, cô kể nhặt được tiền mấy giờ, ở đâu, vừa lúc nhặt được hồi hộp, run sợ như thế nào, gọi điện cho mẹ hoảng hốt ra sao. Giọng cô gái ngây thơ, trong sáng: “Em sẽ cùng chị viết lên một câu chuyện nhân văn có thật trong dịp Giáng sinh này, nếu có thể sẽ để các bạn khác noi theo”.

P.T.N.O cho hay, mình sinh ra ở một vùng quê nghèo xã Nghĩa Dũng, H.Tân Kỳ, Nghệ An. Cô đang học tại một trung tâm marketing tại Hà Nội. Bố cô bị khối u nhiều năm nay, mẹ bị thoái hóa cột sống. Gia đình rất nghèo, đứng bên bờ vực suy sụp cả tiền bạc và sức khỏe, tuy nhiên, chính mẹ đã là người nói với cô nên mang ngay số tiền nộp cho công an. Chính hoàn cảnh gia đình đã xây dựng nên cô trở thành một con người ngay thẳng. “Em muốn mình làm điều thiện sẽ mang về sức khỏe cho cha mẹ em. Kể đến đây nước mắt em đã chực rơi chị ạ”, cô gái khẽ khàng.

Kết thúc cuộc nói chuyện, P.T.N.O gửi cho chúng tôi một số tấm ảnh đang ôm mẹ ở quê nhà, 2 khuôn mặt rất giống nhau, bà mẹ chất phác cười tươi bên cạnh con gái. Cô gái nhắn thêm: “Đây là khoảnh khắc 2 mẹ con chụp đúng một năm trước, trong ngày Giáng sinh. Năm nay thì em không về với mẹ được, hoàn cảnh khiến em phải xa nhà, em thương cha mẹ mà không biết làm thế nào được”.

Trưa 24/12, chúng tôi liên lạc với Công an P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm xác minh vụ việc trên. Một cán bộ công an trực ban khẳng định: “Tôi ngồi đây từ sáng đến giờ, chưa có bất cứ một ai đến trình báo về nhặt được tiền gì”.

Chúng tôi gọi lại cho cô gái trẻ thông báo thông tin từ công an P.Đại Mỗ, đầu dây bên kia vẫn tuyên bố: “Em vừa mới giao tiền cho người bị rơi. Anh ấy còn cảm ơn em, tặng em một ít quà nữa. Ngay chiều nay, cuộc gặp gỡ giữa 2 bên sẽ được live stream (phát trực tiếp) trên Facebook của em, chị nhớ đón xem".

Một lần nữa, chúng tôi đã hỏi thêm thông tin của Công an P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm. Đại diện tổ hình sự, Công an P.Đại Mỗ khẳng định: "Không có bất cứ ai giao nộp tiền nhặt được, nếu có thể xin cung cấp thêm thông tin cô gái kia để công an liên lạc làm rõ".

Hình ảnh bó tiền 200 triệu đồng cô gái dùng để câu view, câu like trên mạng xã hội. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trưa 24/12, trao đổi với chúng tôi, đại diện Tổ hình sự, Công an P.Đại Mỗ thông báo, P.T.N.O đã đến trình báo công an phường. Tại đây cô tỏ ra ăn năn, hối lỗi, cô viết bản kiểm điểm, cam kết xóa hết thông tin về trò đùa trên Facebook.

Theo đại diện Tổ hình sự, Công an P.Đại Mỗ, cô P.T.N.O khai báo với lực lượng công an, trong lúc buồn đã nghĩ ra trò đùa nhặt được tiền và trả lại này để mua vui, không nghĩ đến hậu quả sau đó.

Tại khoản 5, Điều 21, Nghị định 72 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định: “Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về các thông tin mà mình lưu trữ, truyền đưa, cung cấp hoặc phát tán trên mạng”.

Điểm d, Điều 5, Nghị định 72 72/2013/NĐ-CP nghiêm cấm lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích: “đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

