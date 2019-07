Tối 31/7, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết: Chiều nay, ông V.A.C (SN 1960, chủ một doanh nghiệp về bất động sản) - người bị tố sàm sỡ nữ hành khách trên máy bay đã đến Cảng vụ làm việc. Tại đây, ông C. tỏ ra thành khẩn, nhận trách nhiệm về hành vi của mình như phản ánh trước đó của tiếp viên trưởng Vietnam Airlines. Ông C cho biết thời điểm đó có uống rượu nên không làm chủ được hành vi.



"Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định 162/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành khách có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách trên tàu bay mà chưa đến mức độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự, do đó Cảng vụ đã ra quyết định xử phạt ông V.A.C mức cao nhất là 10 triệu đồng", lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc thông tin thêm.

Được biết, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã báo cáo sự việc tới cục Hàng không Việt Nam để xem xét xử phạt theo đúng trình tự quy định. Ngay sau khi có quyết định xử phạt, ông V.A.C đã nộp phạt số tiền trên ngay trong chiều 31/7.

Nam hành khách có hành vi sàm sỡ bị nhân viên hàng không yêu cầu rời khỏi máy bay.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin về việc một nữ hành khách bị một khách nam ngồi hạng thương gia quấy rối trên chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines vào chiều 26/7.

Theo đó, nữ hành khách trẻ tuổi bị quấy rối cho biết, bản thân bị nam hành khách quấy rối khi vừa ngồi xuống ghế được vài phút. Nam hành khách đi qua đã sờ vào vai rồi dần sờ xuống phía sườn khiến nữ hành khách hoảng hốt và nói "chú làm gì đấy" nhưng vị khách chối cãi nói: "Chú có làm gì đâu".

Ngay khi đó, tiếp viên trưởng có mặt kịp thời. Tiếp viên này hỏi nam hành khách có phải đang say không và nam hành khách đã thừa nhận. Sau đó tiếp viên trưởng đã báo cáo cơ trưởng chuyến bay về vụ việc trên.

Đáng chú ý, báo cáo của đoàn tiếp viên cho thấy, tiếp viên của Vietnam Airlines cũng khẳng định nam hành khách gây rối vì "uống quá nhiều rượu", "có hành động sàm sỡ và sờ vào hành khách nữ trên chuyến bay" và "thậm chí sờ cả vào tôi".

Ngay khi nữ khách trên chuyến bay tố bị ông V.A.C "sờ vào vai cô và lần dần xuống phía sườn", người đàn ông này đã lên tiếng biện minh trên báo chí rằng, do ông bị vấp chân, ngã nhào và vô tình chạm vào người phụ nữ.

Trước sự việc trên, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã tiến hành làm việc với các bên có liên quan để xác minh, làm rõ sự việc. Ngày 29/7, cảng vụ đã gửi giấy mời ông V.A.C đến làm việc tại trụ sở cảng vụ vào 15h chiều 30/7 để làm rõ vụ việc trên, tuy nhiên ông Cường sau đó không đến làm việc.

Ông V.A.C bị xử phạt 10 triệu đồng

Liên quan vụ việc trên, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng mới đây đã nói rằng, hành vi sàm sỡ trên máy bay là vấn đề nghiêm trọng. Nếu xác định hành khách này có hành vi sàm sỡ, Cục sẽ yêu cầu xử lý nghiêm để đảm bảo tính an ninh, an toàn của ngành hàng không. "Dù hành khách có là ai, có những mối quan hệ nào, nếu vi phạm quy định của pháp luật thì vẫn phải tuân thủ các biện pháp xử lý".

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có công văn hỏa tốc gửi Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Vietnam Airlines cho rằng, việc xử lý hành khách gây rối này đã không tuân thủ theo quy trình xử lý hành khách gây rối theo quy định hiện hành. Hành khách V.A.C chỉ bị từ chối vận chuyển mà không bị bất kỳ xử lý nào của cơ quan có thẩm quyền.

"Đây là việc không tuân thủ pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến bay ưu tiên, từ khâu kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi và quy trình xử lý hành khách gây rối theo quy định hiện hành", công văn nêu rõ.

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Vietnam Airlines tiến hành xác minh ngay các chi tiết của vụ việc, bắt đầu từ khâu làm thủ tục hàng không của hành khách V.A.C.

Cao Tuân