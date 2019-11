Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân tại Anh

Trong đêm ngày 7/11, Bộ Công an cho biết sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20h ngày 7/11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, đông bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10 đều là người Việt Nam. Trong đó có nhiều nạn nhân là người Hà Tĩnh.

39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Anh đều là người Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn bày tỏ: "Thay mặt tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương và gửi đến gia đình, người thân của các nạn nhân thiệt mạng lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất.

Sau khi vụ việc xảy ra, cùng với các bộ, ngành chức năng của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nắm thông tin, phối hợp thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân; đồng thời chỉ đạo điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.



Hiện nay, các ngành và địa phương có liên quan đang tích cực chuẩn bị để phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ đưa các nạn nhân về với gia đình.

Các cấp Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tình đến cơ sở sẽ làm hết trách nhiệm, cùng chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vượt qua đau thương, mất mát".

Sau khi xác nhận thông tin tất cả 39 người gặp nạn tại Anh đều là công dân Việt Nam, Bộ Công an rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này.

Hiện, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân; đồng thời, phối hợp với Cảnh sát Vương quốc Anh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Sơn Nguyễn