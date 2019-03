Bị phụ huynh tố cáo dâm ô với học sinh, chủ quán tạp hóa treo cổ tự tử?

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (21/3), đại diện UBND xã Quang Hưng, huyện An Lão (TP. Hải Phòng) cho biết: “Trong chiều hôm qua, trên địa bàn xã chúng tôi có phát hiện một người đàn ông treo cổ tử tự tại nhà riêng và người này đang bị một số phụ huynh tố cáo có hành vi dâm ô với học sinh tiểu học”.

Theo đó, trước khi phát hiện anh M. treo cổ tự tử, Công an xã Quang Hưng nhận được đơn tố cáo của phụ huynh có con học tại trường tiểu học địa phương về việc anh Đào Thanh M (SN 1962) có dấu hiệu sàm sỡ học sinh.

Ảnh minh họa

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của phụ huynh học sinh, cơ quan chức năng xã Quang Hưng mời các bậc phụ huynh có đơn cùng học sinh đến trụ sở làm việc để xác minh thông tin. Tiếp đó, mời anh M. lên để giải trình vụ việc.

"Trong quá trình làm việc với anh M., chúng tôi xin ý kiến của chính quyền xã, báo cáo về Công an huyện An Lão và được công an huyện cử lực lượng chức năng về phối hợp thụ lý. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng địa phương đang xác minh thì anh M. treo cổ tự tử tại nhà riêng vào chiều qua”, đại diện xã Quang Hưng cho biết.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Quang Hưng có mặt tại nơi phát hiện anh M. treo cổ, đồng thời cấp báo về Công an huyện An Lão về thụ lý và khám nghiệm hiện trường cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, gia đình anh M. có cửa hàng tạp hóa bán trước cổng trường tiểu học Quang Hưng thuộc khu B., thôn Câu Thượng.

Đức Tùy