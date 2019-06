Bi hài chuyện shipper đến giao hàng nhưng khách không nhận vì lý do: 'Đang ngồi điều hòa mát, ra ngoài nóng lắm!'

Với phương châm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi", nhiều dịch vụ lựa hàng online, giao hàng tận nhà cũng được ra đời để phục vụ các "thượng đế". Thế nhưng không phải đơn hàng nào cũng cũng thành công trót lọt, khi mà việc mua bán hoàn toàn chỉ diễn ra trên mạng, không có thông tin nào đảm bảo chắc chắn. Cũng từ đây, những tình huống dở khóc dở cười đã phát sinh khi hàng đã giao đến tận nhà mà khách còn không nhận.

Chẳng phải do hàng không như hình, tiền ship đắt, hàng hư hỏng... mà khi đọc những lý do hoàn hàng các chủ shop online chỉ biết "câm nín".

Và mới đây, trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm thế này, câu chuyện của một vị khách ẩm ương với lý do từ chối nhận hàng được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người vừa tức vừa buồn cười. "Hàng chuyển cho khách rồi nhận hoàn lại với lý do này đây. Muốn chửi lắm nhưng mà nghĩ lại cái lý do nó lại hợp lý không thể cãi được luôn. Nóng gì nóng quá trời quá đất luôn", dòng chia sẻ trên mạng xã hội.

Kèm theo đó là hình ảnh gói hàng được bọc cẩn thận bằng lớp nilon màu đen, nhưng dòng chữ ghi lý do hoàn hàng bên ngoài lại khiến shipper mà cả chủ shop phải "phát hỏa". "Đang ngồi điều hòa mát, ra ngoài nóng lắm!", dòng chữ ngắn ngủi giải thích đầy đủ lý do không nhận hàng.

Chắc hẳn giữa cái nóng như thiêu như đốt, chạy một quãng đường xa mà lại nhận được cái lí do "giời ơi đất hỡi" từ vị khách vô tâm này thì ai cũng phải bức xúc chứ chẳng riêng gì nhân viên giao hàng.

Gói hàng vị khách từ chối nhận vì lý do... đang ngồi mát không muốn ra ngoài

Hình ảnh trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao và ngay lập tức nhận được hàng nghìn lượt bình luận từ cư dân mạng, không ít người vào chia sẻ những tình huống bi hài chẳng kém vì những vị khách tính tình "ẩm ương".

"Thì đúng là nắng nóng nhưng chạy ra ngoài 5 -3 phút cũng không ngất vì nắng được. Sao lại không nghĩ cái công shipper phơi nắng chạy bao nhiêu km ngoài đường để giao hàng cơ chứ. Những vị khách này phải cho vào danh sách đen và từ chối phục vụ", bạn D.U bức xúc nói.

"Mình bán hàng online mỗi lần nhận đơn hoàn về là mất đôi tiền cước, hàng chẳng bán được lại còn phải bù thêm tiền, nghĩ chán lắm. Lắm lúc cứ phải tự mình nhắc đi nhắc lại "không được đánh khách, không được chửi khách" nhưng vẫn ấm ức lắm", bạn A.L chia sẻ.

Qủa thật, dù có dễ tính đến mấy đi nữa nhưng gặp phải những vị khách tính tình ẩm ương như vậy thì shipper cũng đến "phát điên". Chẳng biết, những ngày tháng sau này "các vị thượng đế" còn nghĩ ra được lý do gì cho các tình huống bom hàng tiếp đây nữa?

Theo Helino