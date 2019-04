Bi hài chuyện khoe của: Làm mồi cho cướp, mất cả chì lẫn chài

Ông A., chủ một cơ sở kinh doanh ở TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), rất thích phô trương dù dân ở TP này ai cũng biết ông rất giàu. Cách ông A. khoe của tuy không đình đám trên mạng xã hội như Phúc XO nhưng khi ông xuất hiện ở đâu cũng gây chú ý với hàng kg vàng trên người, từ dây chuyền to như dây xích đến nhẫn, lắc.

Mất cả "tình" lẫn vàng

Một ngày nọ, ông A. nhận được cuộc điện thoại lạ, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ ngọt như mía lùi, nói muốn hẹn giao dịch làm ăn nhưng do đường xa, gặp bàn công việc xong giao lưu nhậu nhẹt cũng khó nên muốn ông A. chịu khó xuống huyện gặp. Nghe bùi tai, ông A. tự lái ôtô đi gặp người đẹp và như thường lệ là vắt thêm mấy ký vàng lên người. Mặc dù gặp người phụ nữ bụng mang dạ chửa nhưng có nhan sắc nên khi cô ta mời đi nhậu rồi sau đó rủ vào nhà nghỉ, ông A. không từ chối. Sau khi uống chai nước người phụ nữ này đưa, ông A. mê man, khi tỉnh dậy thì vàng đã biến cùng người đẹp. Xót của, ông A. báo công an và thu hồi được tài sản. Chỉ có điều thanh danh và hạnh phúc gia đình ông mất hết từ vụ đó.

Một nữ chủ quán cà phê tên N. ở TP Cần Thơ không thể nào quên việc chị bị một nhóm thanh niên gây mê và bị cướp cả "tình" lẫn vàng. Nhận thấy mình không phải thuộc hàng chân dài, nhan sắc cũng chỉ được… vài "nút" nên khi quen được một thanh niên đẹp trai tên Nguyễn Hồng Khanh (34 tuổi, ngụ Đồng Tháp), chị N. vui ra mặt. Một lần, Khanh cùng 2 thanh niên khác ghé quán cà phê của chị N. chơi rồi rủ chị đi ăn nhậu, hát karaoke.

Tàn tiệc, thấy chị N. không còn tỉnh táo, nhóm của Khanh chở chị đến thẳng nhà nghỉ. Rạng sáng, chị N. tỉnh dậy thì phát hiện 29 chiếc vòng, 1 sợi dây chuyền, 2 nhẫn vàng, 1 điện thoại đi động và khoảng 5 triệu đồng mất sạch. Qua trình báo của chị N., công an đã bắt cả ba. Nhóm này khai trước đó đã cướp sạch vàng của 2 phụ nữ khác cũng bằng thủ đoạn lấy mã bề ngoài đẹp trai của Khanh để đưa "con mồi" vào bẫy.

Ba đối tượng cướp vàng của chủ quán cà phê N. ở TP Cần Thơ. (Ảnh do công an cung cấp)

Làm mồi cho cướp

Những ngày qua, dư luận ở Cà Mau xôn xao xung quanh việc một phụ nữ bị "bạn tình Zalo" lừa đảo. Chị T. (35 tuổi, ngụ huyện U Minh) qua mạng Zalo đã quen với ông Đ.V.H (47 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển). Khi hai bên gặp nhau tại thị trấn U Minh, ông H. nói nếu chị T. đồng ý vào nhà nghỉ thì ông sẽ cho 1.000 USD và chị này đồng ý. Tại đây, chị T. đã uống 2 hộp sữa mà ông H. đưa cho rồi ngủ mê man. Đến khi tỉnh dậy, chị T. phát hiện số nữ trang trên người đã biến mất cùng "bạn tình". Theo chị T., số vàng bị mất là 1 sợi dây chuyền và 1 lắc đeo tay vàng 24K cùng có trọng lượng 5 chỉ; 1 chiếc nhẫn trọng lượng 3 phân vàng 18K. Toàn bộ số vàng này chị T. mượn của người quen đeo để đi gặp ông H. vì trước khi gặp, ông H. khen chị rất xinh đẹp, nếu đeo vàng nữa thì càng sang trọng hơn.

Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết gần đây, công an bắt được một số đối tượng chuyên cướp giật nữ trang của phụ nữ. Mới đây, CSĐT Công an huyện Chợ Mới đã bắt 2 tên cướp quê ở Hải Phòng để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Hai đối tượng này đã dùng dao khống chế đôi vợ chồng già để cướp vì thấy người vợ đeo sợi dây chuyền vàng khá to. Rất may là trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội thì xe của nhóm cướp này va chạm với xe bị hại nên bọn chúng bỏ lại xe để bỏ chạy thoát thân và bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt ngay sau đó.

Cũng vào thời điểm này, bà Đoàn Thị Bé (SN 1963; ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) suýt mất mạng vì bị một tên cướp ngụ cùng địa phương dùng dao khống chế khi đang nằm ngủ trước nhà. Tên này yêu cầu bà Bé phải lột hết số vàng đeo trên người đưa hắn, nếu không sẽ bị cắt cổ. Bà Bé giả vờ đồng ý và yêu cầu đối tượng bỏ dao xuống. Lúc này, bà Bé liền ôm chặt tên cướp rồi tri hô để người nhà bắt giữ, giao công an.

Xôn xao cô dâu được cho 129 cây vàng

Gần đây, đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cô dâu ở miền Tây được người thân trao quà cưới lên đến 129 cây vàng.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Người thì ngưỡng mộ, khen cô dâu may mắn, kẻ thì cho rằng đây là vàng giả, gia đình bày ra để phô trương.

Danh tính cô dâu sau đó được xác định là P.N.T.H.L (20 tuổi; ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). Theo lãnh đạo địa phương, chú rể có quốc tịch Trung Quốc. Đám cưới có khoảng 300 bàn tiệc. Còn số vàng trên là thật hay giả thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Theo Nhóm PV (Nld.com.vn)