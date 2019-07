Bệnh nhân ngoại trú “vật vã” tìm cách tránh nóng

Vào buổi trưa, các phòng trọ đóng kín cửa để tránh nóng. Ảnh: Bế Quyền

Lên hành lang các khoa bệnh viện để… tránh nóng

Miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng kéo dài. Nền nhiệt tại Thủ đô được dự báo dao động từ 37 – 39 độ C. Tuy nhiên, trong những ngày này, nhiệt độ đo được ngoài trời là mức 42 – 43 độ C vào lúc khoảng 8 – 9h sáng, và trên mức 43 độ C vào thời điểm tư 12h kéo dài cho đến khoảng 14h chiều. Chỉ số tia UV ở TP Hà Nội biến động ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao (ngưỡng 10) được cảnh báo có thể gây cháy da nếu tiếp xúc liên tục và trực tiếp dưới nắng quá 25 phút mà không có biện pháp bảo vệ cơ thể.

Nắng nóng với nền nhiệt tăng không chỉ có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ người hoạt động ngoài trời, mà với các bệnh nhân, đó còn là nỗi cơ cực nên họ phải tìm mọi cách để tránh nóng, bảo vệ sức khoẻ.

Ở một khu nhà trọ gần Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) trong những ngày này, các bệnh nhân điều trị ngoại trú cho biết, mặc dù khu nhà lưu trú kiên cố, có quạt chạy 24/24h, nhưng từ khoảng 9h sáng, mọi người đều tìm cách đi vào hành lang các khoa của bệnh viện ngồi trú để tránh nóng.

Vợ chồng anh Hoàng Văn Thìn (46 tuổi, ở Hiệp Hoà, Bắc Giang) chia sẻ với PV rằng, bản thân anh bị ung thư thực quản và đang trong giai đoạn được điều trị ngoại trú. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, từ thuốc men đến kiểm tra, xét nghiệm… gia đình anh đã tiêu hết khoảng 100 triệu đồng. Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ dựa vào những vụ lúa, vụ ngô, hơn nữa, vợ anh là nhân lực chính trong gia đình lại thường xuyên có mặt tại Hà Nội để chăm nom, hỗ trợ chồng. Vì vậy, tiết kiệm chi phí để “dồn lực” chữa trị bệnh cho anh là điều đầu tiên vợ chồng anh Thìn hướng đến. Để “siết” chi tiêu một cách hiệu quả, vợ chồng anh Thìn quyết định lưu trú tại những những căn phòng trọ chỉ cách bệnh viện khoảng 200m và phòng không có điều hòa với giá dao động chỉ từ 70.000– 90.000 đồng/người/ngày.

Chia sẻ với PV, anh Thìn buồn bã: “Mấy ngày nay nắng nóng quá. Mặc dù ở nhà trọ có quạt chạy ngày đêm nhưng sức nóng của nền bê tông kéo dài đến đêm cũng chưa hết nóng. Bản thân tôi sau quá trình chống chọi với bệnh tật thì bây giờ cân nặng chưa nổi 43kg. Tôi ở đây đã 3 tháng, trải qua từ ngày nắng cho đến ngày mưa, nên những ngày Hà Nội như “chảo lửa”, cứ khoảng 9h là tôi “chạy” lên hành lang khoa Xạ trị và ngồi lì trên đó đến chiều mới về phòng trọ”.

Anh Nguyễn Văn Quan (38 tuổi, ở Nho Quan, Ninh Bình) cũng tương tự. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà mức chi phí cho điều trị ngoại trú bệnh ung thư tuyến tiền liệt của anh vẫn chưa biết ngày kết thúc, nên anh Quan lựa chọn giải pháp tối ưu trong thời điểm này là ở phòng trọ giá rẻ gần bệnh viện. Anh Quan lý giải: “Ở nhà trọ bình dân chỉ có giá 80.000 đồng/người/ngày, không điều hoà, giá thấp hơn so với những phòng có điều hoà khoảng 50.000 đồng, nên tiết kiệm được tối đa chi phí. Những ngày nóng nực, chúng tôi đều lên hành lang bệnh viện ngồi tránh nóng”.

“Rộ” nhà trọ bình dân có điều hoà

Ngõ 94 đường Cầu Bươu với nhiều phòng trọ có mức giá bình dân. Ảnh: Bảo Loan

Lần đầu từ Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) xuống Hà Nội khám bệnh, anh Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi) tìm bằng được cho mình và vợ lưu trú tại căn phòng trọ cách bệnh viện không xa, với mức giá bình dân nhưng có điều hoà. “Tôi ở đây đã 3 hôm nay. Vì nghi bị ung thư vùng lưỡi nên tôi xuống đây để “tìm cho ra bệnh”. Để đảm bảo sức khoẻ cho hai vợ chồng, hơn nữa, tôi đang chờ kết quả xét nghiệm nên chưa biết chi phí cho điều trị ra sao, nên vợ chồng tôi quyết định ở nhà trọ ngay bên ngoài bệnh viện”.

Cũng theo anh Dũng, khu lân cận Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) có rất nhiều phòng trọ với mức giá bình dân, dao động từ 90.000 – 150.000 đồng/người/ngày đêm. Phòng không có điều hoà thường có mức giá là 90.000 đồng/người/ngày đêm.

Chia sẻ với PV, bà Trần Thị An (ở ngõ 96 phố Cầu Bươu, Thanh Trì) cho hay, gia đình đã có hai cơ sở nhà trọ cho thuê, nhưng trong những ngày hè, lượng bệnh nhân không vì thế mà thuyên giảm. Vì vậy, gia đình bà An đầu tư thêm một căn hộ tại ngõ 96 phố Cầu Bươu để phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Bà An cho hay, vì nhà cao tầng nên mức giá cho thuê dao động từ 80.000 - 130.000 đồng/người/ngày đêm, tuỳ theo tầng cao hay thấp. “Những căn ở thấp tầng như tầng 1, tầng 2 tôi thường ưu tiên cho những người lớn tuổi, có bệnh về tim mạch, huyết áp, thường xuyên chóng mặt, còn những tầng trên cao thì cho thuê những bệnh nhân có sức khoẻ hơn”, bà An cho biết.

Cũng theo bà An, những ngày hè nắng nóng, nhu cầu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cần phòng nghỉ có điều hoà làm mát tăng cao, nên ngoài những nhà tầng thiết kế từng phòng riêng biệt có điều hoà để khách lưu trú, thì những nhà thấp tầng như khu tập thể của các hộ dân lân cận như trong ngõ 94 phố Cầu Bươu, cũng được thiết kế riêng thành từng phòng, có các thiết bị làm mát để phục vụ người bệnh có nhu cầu.

Tìm được một chỗ trọ ưng ý, có điều hòa lại gần bệnh viện không phải là điều quá khó nhưng với nhiều bệnh nhân điều kiện kinh tế eo hẹp họ vẫn phải tìm cách tránh nóng kiểu chẳng giống ai như đã đề cập. Mong rằng cái nóng nhanh qua để cuộc sống của những người bệnh khốn khó bớt cơ cực hơn.

Bảo Loan