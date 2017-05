Bé trai tử vong do rơi từ tầng 17 tòa nhà chung cư đúng ngày bố mẹ dọn nhà mới

Theo một số người dân khu vực, khoảng 15h35 cùng ngày, một số người nghe thấy tiếng động ở khu vực chân tòa nhà Skyline. Qua kiểm tra, người dân phát hiện bé trai 5 tuổi nằm bất động nên đã báo cơ quan chức năng và cấp cứu 115.

Cũng theo một số người dân là hàng xóm của nạn nhân cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng bé đang ở nhà cùng mẹ. Lúc này mẹ bé đang bận dọn dẹp nhà mới (ngày đầu đến ở), chỉ một phút lơ đãng, bé trai đã trèo lên thành giường nhìn qua ô cửa sổ và đã không may lộn ra ngoài rơi xuống.

Người thân đau đớn trước sự việc (Ảnh: Beat)

Theo biên bản tử vong do Trung tâm cấp cứu 115 (Sử Y tế Hà Nội) xác nhận, vào hồi 15 45 phút, ngày 27/5, đơn vị đến hiện trường tòa nhà Skyline Nguyễn Khuyến (Văn Quán Hà Đông) để cấp cứu trường hợp bé trai Đỗ Tuấn D. 5 tuổi. Tuy nhiên quá trình tiếp nhận, nạn nhân đã mất hoàn toàn các loại phản xạ, không còn khả năng cấp cứu.

Đây không phải trường hợp hy hữu xảy ra tại nhiều tòa nhà chung cư hoặc ở khu đô thị, tình trạng thiếu an toàn nhất là đối với các khu hành lang, cửa sổ vẫn chưa được chủ nhà chú trọng. Đa phần đều chủ quan theo mẫu thiết kế của chủ đầu tư. Thậm chí nhiều hộ gia đình còn coi việc mẫu có sẵn thì cần giữ nguyên để đảm bảo mỹ quan.

Nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Theo quan điểm của anh Trần Văn Long, sinh sống tại một tòa chung cư nằm trong khu đô thị Linh Đàm chia sẻ: "Nhiều tòa nhà được thiết kế dù theo tiêu chuẩn quy định, nhưng chưa thực sự an toàn đối với trẻ. Bởi vì phía bên trong phòng chủ nhà sẽ thiết kế giường hoặc bàn ghế sát cửa sổ, nếu nó không được lắp lưới an toàn thì trẻ hiếu động rất dễ tò mò. Hoặc ở lan can trước nhà cũng vậy, chỉ cần đứa trẻ trèo lên một chiếc chậu, hay một vài đồ vật của gia đình tập kết ở góc cũng là nguyên nhân khiến bé lộn cổ xuống".

Ví dụ như trường hợp xảy ra vào ngày 15/7/2016, một cháu bé 6 tuổi ngã rơi từ tầng 11 tòa nhà Rainbow Linh Đàm, Hà Nội, xuống khu vực mái hiên tầng 1, vị trí của một cửa hàng kinh doanh game online.

Thời điểm đó, bố mẹ cháu bé đi làm, bà ở nhà trông cháu. Khi gần 11h, bà đi đón chị cháu bé thì sự việc xảy ra. Nhận được tin báo, Ban Quản lý tòa nhà ngay lập tức tới hiện trường và gọi xe cứu thương khẩn trương đưa bé trai đi cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong.

Chị Bùi Thị Thu Hà, cư dân chung cư Linh Đàm, Hà Nội cho biết: "Cháu bé ra ngoài ban công, kê thùng xốp lên chơi và trượt chân ngã".

Theo Trí thức trẻ