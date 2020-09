Bé trai sống lang thang đuối nước, người bạn đứng trên bờ gào khóc kêu cứu

Đến 9h30 ngày 4/9, Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai vụ trẻ đuối nước tử vong xảy ra trên địa bàn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 4/9 tại con kênh thuộc cống Cầu Quay, xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, bé trai khoảng 12 tuổi đến bờ kênh để rửa mặt nhưng không may bị trượt chân rơi xuống kênh.

Cầu Cống Quay nơi bé trai rơi xuống tử vong.

Người bạn trên bờ không biết bơi nên đành bất lực, gào khóc kêu cứu và nhìn bạn bị dòng nước nhấn chìm. Người dân phát hiện sự việc chạy lại ứng cứu nhưng nạn nhân đã mất tích.

Nhận tin báo, đội cứu nạn cứu hộ TP Thuận An đã có mặt triển khai công tác tìm kiếm. Sau khoảng 20 phút, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Theo người bạn của bé trai, cả 2 sống lang thang cùng nhau ở miệng cống. Sáng nay, người bạn ra rửa mặt thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Người dân trong khu vực bàn tán xôn xao trước sự việc.

Trước đó, vào chiều ngày 3/9 trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra trường hợp bé trai 10 tuổi đi tắm sông Đồng Nai và bị đuối nước mất tích. Sau nhiều giờ tìm kiếm, sáng ngày 4/9 thi thể bé vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện công an TP Thuận An đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời truy tìm thân nhân của bé trai.

Yên Nhi