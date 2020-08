Bé gái thoát chết hy hữu nhờ đeo đám lục bình

Sáng 24/8, tin từ Công an xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới (An Giang), cho biết các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm được thi thể bé gái tên Đoàn Ngọc H. (SN 2010, ngụ ấp Bình Qưới, xã Bình Phước Xuân) do bị đuối nước.

Phải mất gần 3 giờ thì các lực lượng chức năng cùng người dân mới tìm được thi thể bé H.

Theo kết quả xác minh, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 23/8, bé H. cùng với người bạn tên Lê Uyên Thủy Tiên (SN 2011) đi làm lễ ở nhà thờ tại địa phương rồi rủ nhau đi chơi. Khi cả 2 đang đi ngang qua khu vực cống tại ấp Bình Qưới thì Tiên định xuống mé kênh rửa chân nhưng không may bị trượt té.

Thấy vậy, H. nắm lấy tay bạn kéo lên nhưng do nước chảy mạnh khiến cả 2 bé bị cuốn ra xa. Lúc này, Tiên quơ tay nắm lấy đám lục bình để làm chiếc phao cứu sinh. Nghe tiếng hô hoán của bé gái này, nhiều người dân ở gần đó nhảy xuống cứu, đưa lên bờ an toàn.

Ngay sau khi được cứu lên bờ, Tiên cho biết bạn của mình vẫn còn nằm dưới kênh nên nhờ mọi người tiếp tục tìm kiếm. Sau gần 3 giờ tìm kiếm, thi thể bé H. đã được phát hiện ở khu vực gần mé sông và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Người lao động