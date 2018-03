Bé gái 9 tuổi bị bố mẹ đánh, kéo lê trên đường vì cho rằng con bị ma nhập

Ngày 29/3, từ nguồn tin riêng, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm về thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tìm hiểu vụ việc cháu V.T.T.N (học sinh lớp 4) thường xuyên bị bố mẹ bạo hành, đánh đập.

Chị D. (giáo viên, hàng xóm của cháu N) kể ngày 27/3, cháu N. sang nhà chị chơi với vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng. Sau đó, ông Quang (bố của N.) cùng mẹ cháu đến yêu cầu N. về nhà nhưng cháu không chịu. Chị D. đã khuyên vợ chồng ông Quang về trước, chị sẽ khuyên cháu về sau. Vợ chồng ông Quang bỏ đi, ít phút sau thì quay lại, xông tới giằng co, cháu N. nhất quyết không chịu: "Con không về đâu, về ba mẹ đánh con".

Thế là người bố xách chân, người mẹ xách tay kéo lê cháu từ nhà hàng xóm về đến nhà. Do đang bị bệnh đau lưng nên chị D. không thể can ngăn, camera ở nhà chị đã ghi lại toàn bộ vụ việc. Do bức xúc trước hành động của bố mẹ cháu N, ngày 28/3, chị D. đã chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội. UBND thị trấn Ngãi Giao kết hợp cùng công an đã tới nhà cháu N. tìm hiểu vụ việc nhưng không gặp được gia đình của cháu. Công an đã trích xuất đoạn video và lập biên bản nội dung vụ việc.

Hình ảnh từ camera ghi lại cháu bé bị bố mẹ kéo lê giữa sân nhà hàng xóm

Từ trong tết, cháu N. hay sang nhà chị D. tâm sự về việc thường xuyên bị người nhà đánh. N nói: "Cô ơi, cứu con. Cô cho con ở nhà cô đi. Cả nhà ai cũng đánh con". Gần đây, chị D. thấy cháu N. bị thâm tím hết tay, có lần bị thương ở trán, mũi và phải đi bệnh viện. Là giáo viên dạy môn phụ của lớp cháu N, chị D. đã nhờ giáo viên chủ nhiệm theo dõi.

Giáo viên chủ nhiệm lớp đã báo vụ việc với phó hiệu trưởng nhà trường về việc trên người cháu xuất hiện nhiều vết bầm tím nghi bị đánh đập. Phó hiệu trưởng đã gọi điện cho phụ huynh nhắc nhở, yêu cầu cam kết không đánh đập cháu nhưng những trận bạo hành vẫn xảy ra.

Giáo viên chủ nhiệm N. cho biết học lực của cháu sa sút rõ rệt bắt đầu từ học kỳ II của lớp 4. Cháu N. là học sinh ngoan, đến lớp không hề có biểu hiện của bệnh tật, phá phách, nổi loạn nhưng gia đình của N. lại tìm gặp giáo viên nhờ trông nom dùm vì cháu "không bình thường".

Thậm chí, theo một người hàng xóm, gia đình ông Quang cho rằng cháu N. có dấu hiệu như bị "ma nhập" nên cần phải trông nom, để ý.

Tuy nhiên, "N. chỉ hoảng hốt khi nghe tiếng xe máy của ba về. Lúc đó thấy mặt cháu biến sắc, hốt hoảng, có thể do bị đánh đập nhiều nên cháu luôn sống trong lo lắng" - chị D. nói.

Hàng xóm của cháu cho biết đã có lần bà đến can ngăn khi thấy người bố đánh con, thậm chí dùng vòi nước xịt lên người con.

Bà Dương Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức, khẳng định: "Trước mắt, chúng tôi đã kết hợp với công an lập biên bản, trích xuất camera làm bằng chứng, còn gia đình vẫn chưa thể mời lên làm việc được. Chúng tôi sẽ có phương án để bảo vệ cháu bé. Ngay trong tối nay, công an sẽ tiếp tục đến nhà gia đình cháu để tìm hiểu".

Theo NLD.com.vn