Bé gái 1 tháng tuổi tử vong nghi do bị… cha đè

Trưa nay (21/6), các đơn vị nghiệp vụ Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái, 1 tháng tuổi, xảy ra trên địa bàn phường Bình An, TX Dĩ An.

Người mẹ đau đớn trước cái chết của đứa con gái nhỏ.

Trước đó, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TX Dĩ An) tiếp nhận bé gái 1 tháng tuổi được mẹ đưa đến cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ xác định bé đã tử vong trước đó, ngay từ trên đường đến bệnh viện.

Mẹ của bé cho biết bé không có bất cứ bệnh lý gì. Khoảng 5h sáng cùng ngày, chị vẫn cho con bú bình thường. Sau đó người mẹ này đặt con xuống tấm nệm nằm ngủ cạnh cha rồi đóng cửa đi chợ. Đến khi trở về chị phát hiện máu chảy ra từ vùng mũi con, cơ thể xanh tím, cơ thể bất động.

Cũng theo người mẹ thì ba của bé nhậu xỉn từ tối qua.

Lực lượng Công an có mặt tại bệnh viện Hoàn Hảo để làm rõ vụ việc.

Vụ việc được bệnh viện trình báo Công an phường An Bình, sau đó cơ quan điều tra Công an TX Dĩ An đã đến lấy lời khai những người có liên quan để làm rõ.

Theo nhận định ban đầu của các bác sĩ, có khả năng trong lúc ngủ say, người cha vô tình đè trúng con mình nhưng không hay biết khiến bé bị ngạt.

