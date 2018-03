Bé 8 tháng bò qua đường quốc lộ: Cha mẹ cháu bé nói gì?

Trên Vietnamnet, anh P.V.C (khu 8, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), bố cháu bé bò ra quốc lộ 18 cho biết, việc con mình tự bò ra quốc lộ là việc không lường trước và không ai trong gia đình mong muốn.

Theo anh C., chiều 13/3, thời điểm sự việc diễn ra anh không có nhà. Sau khi cho con trai ăn uống rồi ru ngủ trên giường, vợ anh là chị H.T.V có sang phần đất phía bên kia đường của gia đình để xem đắp kè đất.

Em bé bò qua QL 18 trong khi xe cộ đang lưu thông.

“Vợ tôi đi ra ngoài khoảng 10 phút thì nghe thấy tiếng anh tài xế hô to liền hớt hải chạy về bế con”, anh C. cho hay.

Cũng theo anh C., sự việc diễn ra cũng do sự bất cẩn của gia đình. Mặt khác, việc con mình bò ra quốc lộ nguy hiểm là điều không ai mong muốn. Từ hôm qua đọc bình luận chỉ trích của mọi người trên mạng xã hội khiến vợ chồng tôi rất buồn.

Đồng thời, anh C. gửi lời cảm ơn tài xế Đặng Đình Thái đã nhanh trí dừng xe cứu con mình. Anh C. cho biết thêm, bản thân đang chăm sóc trang trại cây trồng, vật nuôi của gia đình, còn chị V. mới mở quán bán nước vỉa hè tại khu đất đối diện nhà. Vợ chồng anh C. có hai cháu trai, cháu lớn năm nay học lớp 4 tại trường tiểu học gần nhà, cháu nhỏ 8 tháng tuổi.

Đoạn đường diễn ra vụ việc có lưu lượng xe trọng tải lớn đi qua

Trước đó, tài khoản Facebook tên Đặng Thái đã đăng đoạn video ghi lại cảnh một em bé khoảng 8 tháng tuổi bò ngang qua quốc lộ 18, ngay trước mũi một chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ khá nhanh.

Anh Đặng Đình Thái (SN 1992, trú 110, đường Trần Phú, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết, khoảng 15h30 chiều 13/3 anh cùng anh Vũ Văn Sỹ (SN 1986) trên đường đi huyện Bình Liêu có việc.

Đến đoạn ngã ba Mông Dương, thì thấy một xe ô tô tải dừng bên lề kèm tín hiệu nhường đường. Cạnh đó có một vật từ từ di chuyển tới dải phân cách.

Trên Đời sống và Pháp luật, người tài xế cho biết: “Lúc bước xuống tôi có cảm giác như hai đầu gối muốn khuỵu xuống vì run quá. Tôi định chạy ra bế cháu bé lên thì mẹ bé đã kịp bế trước. Tôi bật miệng quát lên: “Sao lại trông con như thế”. Người mẹ trẻ òa khóc, ôm con chạy thẳng vào nhà ngay bên đường”.

Anh Thái nhớ lại và cho biết cũng vội quay trở lại xe rồi đi luôn vì sợ cản trở giao thông. Do vậy anh cũng chưa kịp hỏi tên tuổi người mẹ, cháu bé cũng như tình huống xảy ra sự việc.

Đoạn đường nói trên là đường quốc lộ và nằm trên khu vực thưa thớt dân cư, các phương tiện thường di chuyển với vận tốc cao, rất may các tài xế đều quan sát tốt và kịp thời dừng xe ngay trước vị trí em bé chỉ chừng vài mét.

Qua sự việc này tài xế Đặng Đình Thái mong muốn các bậc cha mẹ có con nhỏ và nhà gần đường thì nên để ý trông chừng con, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra thì khổ cho cả gia đình và tài xế.

K.N (th)