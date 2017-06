Bé 3 tuổi bị xe đâm tử vong khi chạy một mình trên đường

Chiều 19/6, theo thông tin từ UBND thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm . Nạn nhân là một bé trai 3 tuổi bị tử vong.

Trước đó, xe ô tô mang BKS: 38C - 009.20 do lái xe Lê Xuân Trường (SN 1986), trú tại xóm Bình Minh, xã Hương Bình, huyện Hương Khê điều khiển chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng TP.Hà Tĩnh - Hương Khê. Đến khoảng 10h15 cùng ngày, khi đi qua đoạn Km826+300, phương tiện này đã xảy ra va chạm với cháu Mai Nguyễn Việt C. (3 tuổi), trú tại thị trấn Hương Khê. Được biết, lúc ấy, cháu C. đang chạy một mình trên đường.

Việc để trẻ nhỏ chạy một mình trên đường, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. (Ảnh minh họa)

Cú đâm mạnh khiến cháu C. bị thương nặng. Nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó. Nhưng do vết thương quá nặng, cháu C. trút hơi thở cuối cùng sau tai nạn không lâu.

Lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân vụ tài nạn, đồng thời điều tiết, phân luồng giao thông.

Trước đó, cũng trên tuyến đường này, vào lúc 8h45 ngày 14/6, nữ sinh Hán Thị Tú U. (SN 2002, học sinh lớp 10), trú xã Hương Long, huyện Hương Khê, cũng đã tử nạn thương tâm sau va chạm với xe ô tô bán tải.

Theo Ngân Hà (Người đưa tin)