Bé 2 tuổi tử vong vì ngạt nước trong chum

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Ngày 15/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đào Ngọc Tứ - Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc một cháu bé 2 tuổi tử vong do ngạt nước.

Theo đó, cháu bé tên là N.M.M.T. (SN 2016, trú tại thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến). Chiều ngày 12/3, trong lúc đang chơi ở nhà cùng người thân, cháu T. đã đi lại phía chum nước đặt ở vườn và bị rơi vào bên trong chum.

Không thấy cháu T. đâu, mọi người đổ xô đi tìm, xuống cả dưới ao mò nhưng không thấy. Lúc sau thì phát hiện cháu T. ở trong chum nước và đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Thiện Phiến đã báo cáo Công an huyện Tiên Lữ cùng các cơ quan chức năng. Cháu T. sau khi khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong do ngạt nước đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục.

Sự việc trên cũng là bài học cảnh tỉnh các bậc phụ huynh trong việc trông nom con trẻ, không để các cháu lại gần nguồn nước, nguồn lửa, nguồn điện để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

