Bắt tài xế xe khách tông hàng loạt người dừng đèn đỏ

Ngày 20/3, cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Kim Dương (40 tuổi, ngụ Trà Vinh) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Ông Dương là người lái xe khách vượt đèn đỏ rồi tông vào nhóm người lái xe máy, làm 8 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.D.

Theo công an, trưa 24/2, ông Dương lái ôtô khách biển số Bình Dương chạy trên quốc lộ 13 theo hướng TP.HCM - Bình Phước.

Khi đến nút giao quốc lộ 13 - đường Hoàng Hoa Thám (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì tông vào một ôtô và 6 xe máy đang dừng đèn đỏ.

Tai nạn làm nhiều người bị hất văng, chấn thương nặng. Hai người bị kẹt dưới gầm xe khách nên người dân phải nâng ôtô để giải cứu.

Xe máy bị ôtô hất văng. Ảnh: V.D.

8 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có 5 người bị thương nặng. Nhiều xe máy, ôtô bị hư hỏng, tổng thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Qua điều tra, công an xác định hệ thống phanh xe khách mà ông Dương cầm lái không có sự cố. Tai nạn xảy ra do tài xế chủ quan, không chú ý quan sát, không đi đúng làn đường quy định… nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục làm rõ.

Theo Tri thức trực tuyến