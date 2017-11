Bắt gặp vợ được người đàn ông lạ chở về nhà, chồng cầm gạch lao vào nói chuyện phải trái

Nguyên nhân về sự vụ ồn ào trong đoạn clip dưới đây được chia sẻ như thế này trên mạng xã hội: "Không biết sự tình thế nào, mà trong đêm chồng bắt gặp vợ được một người đàn ông lạ mặt chở về nhà bằng ô tô... Anh chồng bức xúc thế là cầm gạch và rồi...".

Trong đoạn clip, người đàn ông được cho là chồng đang tỏ ra vô cùng tức giận, không ngừng quát mắng chửi bới và động tay động chân với người phụ nữ áo trắng. Sự việc diễn ra vào tối muộn nên không có ai xung quanh chạy tới can ngăn người đàn ông.

Sau một hồi tranh cãi, người phụ nữ áo trắng cũng theo chồng trở về nhà, để mặc người đàn ông lạ mặt đi ô tô ở lại.

"Không phải người chồng nên làm rõ sự việc trước mắt thay vì lao vào nói chuyện phải trái bằng nắm đấm, bằng gạch sao? Dẫu sao việc đàn ông đánh phụ nữ vẫn là không nên", thành viên Mai Loan bình luận.

"Người phụ nữ có chồng rồi mà lại để người đàn ông lạ mặt đưa về trong đêm tối, gây hiểu lầm như vậy? Còn người chồng thì không có cách giải quyết nào hợp lý hơn là dùng bạo lực sao?",thành viên Minh Chiến bình luận.

"Phải thật bình tĩnh, suy nghĩ lại xem nguyên nhân sâu xa ẩn chứa là vì sao? Đó là ai? Lý do gì đã đưa vợ mình về? Nếu vợ ngoại tình thật thì phải đặt câu hỏi tại sao vợ lại ngoại tình, là do mình hay do vợ. Đừng nói vội, hãy sống chậm lại đi.", thành viên Nguyễn Tuấn bình luận.

Theo Quân Anh (Thế Giới Trẻ)