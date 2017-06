Bất cẩn làm chết con, những tai nạn đau lòng từ sự tắc trách của cha mẹ

Những tai nạn thương tâm của trẻ nhỏ từ sự bất cẩn của cha mẹ

Người mẹ đau đớn trước cái chết của đứa con gái nhỏ.

Ngày hôm qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái 1 tháng tuổi, xảy ra trên địa bàn phường Bình An, TX Dĩ An.

Trước đó, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TX Dĩ An) tiếp nhận bé gái 1 tháng tuổi được mẹ đưa đến cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ xác định bé đã tử vong trước đó, ngay từ trên đường đến bệnh viện.

Mẹ của bé cho biết bé không có bất cứ bệnh lý gì. Khoảng 5h sáng cùng ngày, chị vẫn cho con bú bình thường. Sau đó người mẹ này đặt con xuống tấm nệm nằm ngủ cạnh cha rồi đóng cửa đi chợ. Đến khi trở về chị phát hiện máu chảy ra từ vùng mũi con, cơ thể xanh tím, cơ thể bất động.

Cũng theo người mẹ thì ba của bé nhậu xỉn từ tối hôm trước.

Chiếc kéo cắm ngập tai bé trai 2 tuổi.

Ngày hôm nay, vụ việc một bé trai 2 tuổi bị kéo cắm ngập tai do sự bất cẩn của cha mẹ cũng đã gây xôn xao dư luận.

Mẹ của bé trai cho biết, trong lúc đang dọn dẹp ở ngoài, bỗng thấy lũ trẻ gọi thất thanh, chị M vội chạy vào nhà thì nhìn thấy chiếc kéo hoen gỉ đã đâm sâu vào tai con trai.

Ngay lập tức, gia đình vội đưa con đi cấp cứu ở BV Nam Định, sau đó được chuyển thẳng lên Khoa Cấp cứu, BV Tai Mũi Họng Trung ương ngày 20/6/2017. Rất may bé trai đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cháu bé 17 tháng tuổi đã mất mạng do uống phải hóa chất trang trí trong lọ tăm.

Cách đây 2 năm, cái chết của một bé trai 17 tháng tuổi ở Nghệ An do uống nhầm phải cốc nước đựng hóa chất trang trí trong lọ tăm vỡ lại một lần nữa gây nhức nhối dư luận.

Được biết, khi ở nhà cùng với bố, cháu Huy thấy khát nước nên đã tự đi tìm để uống. Lúc này thấy một ít nước trong cốc nên cháu Huy lấy để uống. Loại nước mà cháu Huy uống là dung dịch thủy ngân chảy ra từ hộp đựng tăm bị vỡ trước đó.

Sau khi uống loại dung dịch này được ít phút, cháu Huy có biểu hiện bị ngộ độc rồi hôn mê. Mặc dù đã được gia đình đưa đến bệnh viên cấp cứu tại bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An, sau đó tiếp tục được chuyển ra Hà Nội để điều trị, nhưng do bị nhiễm độc quá nặng cháu Huy đã tử vong.

Cách đây cũng 2 năm, khi thấy mẹ mang xô nước vào lau nhà, cháu Trần Văn B (15 tháng tuổi), con chị Lê Thị Hoa, (trú tại quận 1, TPHCM) lân la lại gần để nghịch. Người mẹ không để ý, vài phút sau quay lại đã thấy con ngã cắm đầu trong xô, bất động.

Cháu B nhập viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) trong tình trạng tím tái, gồng cứng người. Sau khi tiến hành cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị tổn thương não do bị ngạt thở quá lâu, thiếu ô xi đưa máu lên nuôi não; đồng thời trong phổi cháu có nước.

Theo các bác sĩ, việc ngạt nước quá lâu sẽ khiến nạn nhân bị ngưng thở, máu không đến não nên cơ quan này bị tổn thương. Tình trạng xấu nhất, bệnh nhân có thể tử vong tại chỗ.

Đừng để một phút bất cẩn mà ân hận cả đời

Những sự việc đau lòng xảy ra trên phần lớn xuất phát từ sự bất cẩn, thiếu cảnh giác của cha mẹ, người thân.

Mặc dù không thể tiên liệu hết mọi khả năng rủi ro tai nạn, song các bậc phụ huynh có thể bằng kinh nghiệm sống của mình và học hỏi kinh nghiệm từ những người xung quanh cũng như sách báo để biết cách hạn chế những tai nạn thường gặp nhất cho trẻ, để con trẻ không phải hứng chịu những hậu họa đau lòng do chính cha mẹ bất cẩn mà ra.

Mọi vật dụng xung quanh chúng ta tưởng như vô hại, nhưng nó luôn là những mối hiểm họa rình rập những đứa trẻ tò mò hiếu động.

Điều này khuyến cáo các bậc cha mẹ, khi nuôi con, nhất là con nhỏ, cần để mắt đến con cũng như chú tâm phòng ngừa những rủi ro có thể xảy đến, đừng để một phút chủ quan mà phải hối hận một đời…

K.N (th)