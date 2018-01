Bật bình nóng lạnh chuẩn bị cho con tắm, bố hoảng hồn thấy bình phát nổ khiến cháy đen cả phòng

Những hình ảnh kèm đoạn video mô tả cảnh bình nóng lạnh phát nổ trong lúc đang bật ngay sau khi được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng.

Dòng trạng thái sau khi đăng tải đã thu hút được hàng nghìn lượt like, comment của đông đảo cư dân mạng.

Hình ảnh được bạn T. quay, chụp lại cho thấy chiếc bình nóng lạnh đã bị nổ tung và biến dạng hoàn toàn. Trần nhà tắm cũng bị những bụi than bám đen sì do ảnh hưởng từ vụ nổ để lại. Một phần nhỏ vỏ bình bị cháy toác ra gắn chặt lên trần nhà tắm.

Cảnh tượng tan hoang sau vụ nổ bình nóng lạnh.

Chủ nhân đoạn chia sẻ cũng không quên khuyến cáo mọi người nên tắt bình nóng lạnh đi trước khi tắm để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc như trên.

Bài viết của bạn T.T nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Phần đông đều tỏ ra lo lắng, hoang mang và tự nhắc bản thân phải chú ý hơn để không bị xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Bạn K.L lo sợ: "Đây, mình là đứa vừa bật vừa tắm đây, nhưng sau bài này thì thề không bao giờ dám thế nữa, hú vía".

"Cảm ơn bạn đã thức tỉnh tôi, mình toàn để bình không tắt. Từ nay phải cẩn thận", bạn T.M bình luận.

Một số khác cũng tỏ ra vô cùng hoang mang: "Mình đã từng bị như thế này rồi, báo đài cũng đã đưa tin bao nhiêu vụ chủ quan không tắt nóng lạnh mà bị điện giật tử vong rồi mà còn không sợ sao? Mình trước kia cũng chủ quan, tắm xong tiện thể gội đầu luôn mà không tắt nóng lạnh. Thế là vừa xoa xoa lên tóc được vài cái thì công tắc nó tóe loe, tia lửa nổ bùm bụp. Lúc ấy mình hoảng vô cùng, chỉ biết ôm đầu chạy vào một góc đứng. May quá bố mình ngắt cầu dao kịp thời, chứ không chắc chết rồi", bạn B.T.B chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, chủ nhân đoạn clip, bạn T.T (trú tại Tp. Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết: "Hôm qua, khoảng 16h, mình bật nóng lạnh để cho con tắm, trong lúc chờ nước nóng, mình ra ngoài xem phim, khoảng 10 phút sau, mình vào lại nhà tắm kiểm tra vì nghe thấy tiếng rích rắc. Mình tưởng chuột cắn dây gì nhưng khi vào đến nơi thì mình bàng hoàng phát hiện cửa nhà tắm đã đen xì. Mình mở cửa ra thấy lửa cháy rất to ở chỗ bình nóng lạnh. Sợ quá, mình ngắt cầu dao điện ở bình rồi hất 1 thau nước lạnh vào để dập lửa".

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố bất ngờ, bạn T.T cho biết thêm: "Dập tắt được đám cháy rồi mà tim mình vẫn đập thình thịch. May mắn là chưa có ai bị thương. Bình nóng lạnh rơi xuống vỡ luôn cả bồn cầu. Sau sự cố, mình có gọi cho thợ, họ nói bị move cái dây ngắt vì nó quá tải không ngắt được nên bị chập và nổ".

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp chập nổ bình nóng lạnh. Trước đó, rất nhiều sự việc tương tự đã xảy ra.

Còn nhớ một vụ tai nạn đau lòng do bình nóng lạnh hở điện đã xảy ra vào hồi 19h ngày 28/11, cháu C.X.M (13 tuổi, trú tại thị trấn Tân Kỳ), huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã bị điện giật tử vong do bình nóng lạnh rò điện lúc đang tắm. Đau xót hơn, khi phát hiện cháu nội tử vong, bà nội đau đớn cũng đột quỵ theo.

Hay như một vụ tai nạn đau lòng tương tự do bình nóng lạnh hở điện đã xảy ra vào hồi 24/1/2014 tại khu 5 thôn Sơn Vi, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã khiến chị Phạm Thị Nga (SN 1975) và ông Đỗ Đình Khôi (SN 1945) tử vong tại chỗ.

Theo đó, chị Nga bị giật điện vì bình nóng lạnh khi đang đi tắm. Nghe thấy tiếng con dâu kêu cứu, ông Khôi từ trên nhà lao xuống ứng cứu và cũng bị điện giật chết tại chỗ.

Theo Helino