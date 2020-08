Bất an với những công trình xây dựng thiếu an toàn lao động nhan nhản khắp Thủ đô

Gần đây liên tục xảy ra các vụ tai nạn lao động gây thương vong cho nhiều người liên quan đến các công trình dân dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vụ sập giàn giáo tại quận Hai Bà Trưng cách đây 5 ngày đã khiến 4 công nhân tử vong. Một người đàn ông bị thương do một xe rùa rơi từ tầng 5 một ngôi nhà đang thi công tại quận Ba Đình. Và ngay trong sáng nay (4/8), một thanh sắt 2 mét rơi từ công trình xây dựng đã đâm thủng nóc ô tô đang lưu thông trên phố Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm.

Tất cả những tai nạn nêu trên đều liên quan đến việc không đảm bảo an toàn lao động tại công trường. Rất nhiều công trình dân dụng đang được được cấp phép thi công nhưng không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, luôn là nỗi bất an của người dân.

Các công trình xây dựng mọc lên khắp nơi.

Việc tuân thủ an toàn lao động được thực hiện một cách sơ sài tại rất nhiều công trình.

Những hiểm họa khó lường có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đứng chênh vênh trên tầng cao mà không dùng bất cứ thiết bị bảo hộ an toàn nào.

Không hề có rào chắn cho những điểm thi công trên cao.

Ghê người với hệ thống giàn giáo cao chót vót dựng ngay sát lòng đường.

Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những công trình không tuân thủ đúng quy định về xây dựng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Chí Cường