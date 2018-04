Bảo vệ siêu thị ngã xuống đất khi giằng co với dân phòng, bị ô đè tử vong

Khu vực xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 30/3, một nhân viên bảo vệ làm việc tại siêu thị có địa chỉ trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội đang ngồi trông xe và đặt một chiếc ô che nắng trên vỉa hè.

Đúng thời điểm này lực lượng chức năng phường Ngọc Lâm đi làm nhiệm vụ qua và phát hiện nên đến xử lý.

Tiếp đó một cán bộ dân phòng xuống thu chiếc ô che nắng của bảo vệ, nhưng bảo vệ siêu thị F.V.M. đã giằng lại và bị dân phòng đạp ngã xuống đất rồi bị ô đè lên người dẫn đến bất tỉnh. Mặc dù nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Một nam bảo vệ của siêu thị trên cho biết, nạn nhân tên T. (khoảng 61 tuổi, ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) làm việc nhiều năm tại siêu thị nói trên.

Liên quan đến thông tin vụ việc trên, chiều ngày 3/4, lãnh đạo Công an phường Ngọc Lâm cho biết, ngay hôm xảy ra Công an quận Long Biên đã thụ lý toàn bộ hồ sơ vụ việc và hiện tại công an quận đang điều tra làm rõ, sự việc.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)