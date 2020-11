Bão Vamco gây mưa rất to, các tỉnh miền Trung ra biện pháp quyết liệt ứng phó

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, lúc 13 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.

Vị trí, đường đi của bão số 13. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 16/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 103,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.

Từ đêm nay (13/11), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-0,8m.

Từ sáng mai 14/11, trên đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng ven biển có nơi cấp 9, giật cấp 11.

Từ 14-16/11, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 350mm; ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa to 50-150mm.

Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ

Để ứng phó với bão số 13, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 13. Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể như triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, trụ sở, trường học, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cột, tháp cao, cây xanh để hạn chế rủi ro và thiệt hại do bão.

Rà soát phương án, chủ động sơ tán người dân khỏi các nhà không an toàn, khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ chịu tác động của sóng lớn, nước dâng, khu vực ngập sâu, sạt lở, lũ ống, lũ quét. Lưu ý, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của người dân; nơi người dân sơ tán tập trung đến phải đảm bảo an toàn.

Triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, nhất là các tuyến đê, kè biển đang thi công, khu vực sạt lở có nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng; sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời sự cố. Tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo quy trình; đối với các hồ đập xung yếu cần chủ động hạ thấp mực nước để đảm bảo an toàn.

Tăng cường hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian bão đổ bộ. Tùy theo diễn biến của bão tổ chức kiểm soát, điều tiết giao thông, hạn chế phương tiện đi vào vùng dự kiến bão đổ bộ.

Ngoài ra, các Bộ ngành, địa phương cần tăng cường nhân lực, phương tiện trực để theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Hà Tĩnh cấm tàu, Đà Nẵng khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 12h trưa mai

Nhằm tránh thiệt hại do bão số 13 gây ra, nhiều tỉnh miền Trung đã đưa ra các biện pháp để ứng phó.

Các lực lượng chức năng các địa phương ven biển Đà Nẵng hỗ trợ dân di dời tàu, thuyền nhỏ lên bờ tránh bão số 13. Ảnh: Tiền phong





Ngày 13/11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ký công điện yêu cầu thủ trưởng sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện triển khai ngay các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 13 (Vamco).

Theo đó, với dự báo bão Vamco giật cấp 15 khi đổ bộ, UBND TP Đà Nẵng lên phương án yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 12h ngày 14/11.

Cùng đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) dự kiến được nghỉ làm việc trong ngày 14/11, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Giáo dục-Đào tạo cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học ngày 14/11.

Nha Trang rà soát nơi nguy cơ sạt lở

Ngày 13/11, UBND thành phố Nha Trang cho biết vừa có văn bản yêu cầu UBND xã Phước Đồng rà soát các trường hợp xây dựng tại các khu vực ven chân núi, sườn đồi, ven sông suối và các khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người trong mùa mưa lũ. Trên cơ sở đó, rà soát, vận động người dân tự tháo dỡ và di dời các công trình vật kiến trúc tại các khu vực nguy hiểm nói trên. Trường hợp người dân không tự nguyện chấp hành, UBND xã Phước Đồng phải tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và tổ chức tháo dỡ theo quy định.



Nhiều tàu thuyền ở Hà Tĩnh đã vào nơi tránh trú an toàn.





Nhằm ứng phó với cơn bão số 13, tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công điện cấm tàu, thuyền ra khơi từ 17h chiều nay (13/11). Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công điện yêu cầu các ngành, đơn vị, chủ tịch UBND huyện, thị xã, về việc tập trung ứng phó khẩn cấp phòng chống cơn bão số 13.

Theo đó, yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Tiểu ban an toàn nghề cá trên biển và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú đảm bảo an toàn; hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, các khu vực cửa sông khi có bão, lũ lớn để đảm bảo an toàn. Tổ chức thực hiện cấm tàu, thuyền ra khơi từ 17h ngày 13/11.

Yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các biện pháp bảo vệ nhà cửa, trụ sở, trường học, kho tàng, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các cột tháp cao, cây xanh,... để hạn chế rủi ro và thiệt hại do bão. Rà soát phương án, chủ động sơ tán người dân ra khỏi các nhà không an toàn, khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển.

