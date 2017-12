Bão Tembin giảm cấp

Hướng đi của bão Tembin theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương.

Bản tin trưa 25/12 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão Tembin đang giảm cường độ so với thời điểm mạnh nhất khi ở đảo Trường Sa và Huyền Trân (135 km/h).

Lúc 10h, bão còn cách Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) 290 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất 115 km/h (cấp 11), giật tăng hai cấp. Đến đêm nay, bão suy yếu dần, tốc độ di chuyển còn 20 km/h.

Khi vào vùng biển Cà Mau - Kiên Giang lúc 10h ngày 26/12, bão có sức gió 75 km/h (cấp 8), giật tăng ba cấp. Cường độ gió giữ nguyên khi bão vào đất liền các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang và các địa bàn khác của Nam Bộ gió giảm một cấp.

"Khả năng càng vào gần đất liền bão Tembin tiếp tục suy yếu. Tuy nhiên, mức độ rủi ro của nó vẫn ở cấp 4 (nghiêm trọng) do Nam Bộ ít có bão, là vùng bằng phẳng nên mưa gió hoành hành hơn", đại diện trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương khuyến cáo.

Tương tự, các cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế như Mỹ, Hong Kong, Nhật Bản cũng dự báo bão Tembin đang giảm cấp và có xu hướng đi chệch xuống phía Nam hơn. Tâm bão không còn đổ bộ trực tiếp vào Cà Mau như ban đầu.

Đường đi của bão Tembin theo dự báo của Hải quân Hoa Kỳ.

Hiện, các tỉnh miền Tây Nam Bộ vẫn cấp tập đối phó cơn bão có diễn biến phức tạp này. Hàng trăm nghìn người dân Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau... lỉnh kỉnh đồ đạc di tản đến nơi an toàn, một số người không chịu đi đã bị cưỡng chế đến nơi an toàn trước giờ bão Tembin đổ bộ. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Trung ương do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã có mặt ở Sóc Trăng – một trong 4 tỉnh được dự báo bão Tembin sẽ đổ bộ để kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão.

Trước đó, nhận định về cơn bão, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương Hoàng Đức Cường cho hay, đây là bão cuối mùa, bão muộn, trung bình 10 năm có một cơn, nhưng với cấp độ mạnh như bão Tembin là chưa từng có.

Đặc điểm khá bất thường của cơn bão này là hoàn lưu bão lệch về phía Bắc và phía Tây của vị trí tâm bão. Vì vậy, vùng mưa và gió mạnh nhất tập trung ở phía Bắc và phía Tây của tâm bão.

Nghĩa là dù bão có đổ bộ vào Cà Mau thì vùng gió mạnh vẫn ảnh hưởng đến tận Nam Bình Thuận, Vũng Tàu. "Kể cả khi bão giảm cấp khi đến Trường Sa rồi vào bờ, thì mây bão tan nhanh cũng gây mưa lớn với lượng 150-200 mm từ đêm 25 đến hết ngày 26/12", ông Cường nhận định.

Đi vào biển Đông và thành cơn bão thứ 16 trong năm đêm 23/12, bão Tembin được đánh giá là cơn bão mạnh, có khả năng đổ bộ vào đất liền với gió giật cấp 13.

Theo VnExpress