Nhằm ứng phó với cơn bão số 2 (Sinlaku), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng đã có thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long.

Ngoài ra, các hoạt động vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo và ven sông cũng tạm dừng kể từ 18h00 ngày 1/8.

Hải Phòng tạm ngừng hoạt động tuyến cáp treo vượt biển phòng tránh bão số 2

Việc kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú tránh an toàn cũng được triển khai bằng mọi biện pháp; công tác sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, sạt lở, lồng bè được gấp rút thực hiện.

Tại Cát Bà, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 đã điều động tàu SAR 273 thường trực tìm kiếm cứu nạn và 3 ca nô sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn khi bão đổ bộ vào đất liền.

Cán bộ thị trấn Cát Hải đang vận động, sơ tán dân ra khỏi khu vực lồng bè

Tính đến 5h00 ngày 1/8, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, đơn vị phối hợp kiểm đến, thông báo cho 2.357 phương tiện/7.323 lao động đang hoạt động, neo đậu tại các bến; 457 lồng bè/1.282 lao động; 312 chòi canh/313 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (đã mạnh lên thành bão).

Theo quan sát của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Trạm Radar Hải Quân, có 83 phương tiện đang hoạt động cách đảo Bạch Long Vĩ từ 1 đến 15 hải lý. Tại Cảng Hải Phòng có 124 phương tiện/1.336 lao động; trong đó có 47 tàu nước ngoài/454 lao động nước ngoài…

Hải Phòng lên phương án huy động 41.570 người cùng hàng nghìn phương tiện tham gia xung kích hộ đê phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Thành phố Hải Phòng có kế hoạch, phương án huy động 41.570 người, 1.216 ô tô các loại; 285 tàu xuồng; 202 máy phát điện, hàng chục m3 đá, cát, đất các loại… tham gia xung kích hộ đê, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN).

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, đến cuối giờ chiều nay, Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã phối hợp với các địa phương, kiểm đếm và thông báo gần 2.600 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động, neo đậu tại các bến, trên 770 lồng bè, chòi canh, với tổng số trên 10 nghìn lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão.

Ông Nguyễn Bá Tiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng cho biết: Các địa phương của Hải Phòng đã chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm an toàn người và tài sản, công trình đê điều trước bão số 2.

Tàu bè đã vào nơi tránh trú trước khi bão số 2 đổ bộ vào đất liền

Tại Quảng Ninh, để chủ động phòng chống cơn bão số 2, đối với khu vực trên biển và các đảo, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương kiểm tra, rà soát và triển khai thực tế phương án bảo vệ các công trình trọng điểm, xung yếu; phương án di dời, sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm trên nguyên tắc phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ khi có yêu cầu. Lực lượng Biên phòng sẵn sàng phương án bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú. Công an tỉnh triển khai kể hoạch đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau bão.

Quảng Ninh di dời, sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm trên nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối an toàn, tính mạng, tài sản

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho tầu thuyền và khách du lịch, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Sở GTVT, Cảng vụ Đường thuỷ nội địa, UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thuỷ ra khơi (có thể xem xét cho các tầu được chạy từ các tuyến đảo về đất liền tránh trú và kết thúc công việc này trước 21h ngày 1/8/2020). Đồng thời, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển bắt đầu từ 0h ngày 2/8.

