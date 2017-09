Báo hiếu đặc dị mùa lễ Vu Lan: Mua "sổ đỏ" nghĩa trang tặng bố mẹ

Mới đầu tháng 7 Âm lịch nhưng nhiều người đã tìm đến các nghĩa trang ven Hà Nội mua đất báo hiếu cho cha mẹ, trong đó không ít người cao tuổi tự đi tìm mảnh đất cho mình sau khi chết.

Theo quan niệm của người Việt, tháng 7 Âm lịch là tháng Ngâu, hay còn gọi là tháng “cô hồn”, người dân thường hay kiêng việc mua sắm, nhất là buôn bán bất động sản. Tuy nhiên, bất động sản nghĩa trang lại rất sôi động, người dân đổ xô đi mua để tỏ lòng thành kính, báo đáp đấng sinh thành như một món quà giá trị nhân mùa lễ Vu Lan báo hiếu.

Nguyễn Thị Hằng – nhân viên kinh doanh một nghĩa trang lớn ở Kỳ Sơn (Hòa Bình) cho biết, lượng giao dịch, đặt hàng tăng gấp 3-4 lần so với các tháng khác trong năm. Không chỉ những người con tìm đất nghĩa trang để báo hiếu cho cha mẹ mà nhiều người có tuổi cũng tìm cho mình nơi an nghỉ sau khi mất đi, bởi theo họ sở hữu chiếc “sổ đỏ” đất nghĩa trang đẹp rất có ý nghĩa trong tháng Ngâu này.

Theo khảo sát, đất ở những nghĩa trang đẹp như công viên, phong thủy tốt thường có giá khá đắt, khoảng 8 triệu đồng/m2. Một công viên nghĩa trang tâm linh nằm cách Hà Nội khoảng 50km ở Kỳ Sơn (Hòa Bình), được quy hoạch như một khu đô thị cho người sống như biệt thự đơn, lập , song lập rồi liền kề, chung cư…, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng lựa chọn.

Tại nghĩa trang ở Kỳ Sơn (Hòa Bình) có hàng nghìn ngôi mộ, to, nhỏ và còn rất nhiều mảnh đất trống cho khách hàng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng người đổ lên nghĩa trang này trong tháng 7 Âm lịch tấp lập, những chuyến ô tô đưa khách hàng đến tận nơi xem phần đất ở các đỉnh đồi, để khách hàng cảm nhận nơi mình sẽ mua làm nơi an nghỉ sau khi chết.

“Cảm giác nhìn thấy nơi an nghỉ của mình đẹp như thế này rất an tâm, xem như miền cực lạc của mình”, ông Hoàng Văn Nhân, 76 tuổi, quê gốc Nghệ An, hiện sống ở Dịch Vọng(Hà Nội) cho biết

Ông Nhân chia sẻ: "Mua đất an nghỉ trước không chỉ là ý nguyện của tôi và là ý nguyện của các con. Mới đầu các con định lập một quỹ báo hiếu nhưng sau quyết định tìm một khu đất đẹp gần Hà Nội làm nơi an nghỉ cho tôi và bà ấy".

"Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định 50 mét vuông ở gần trên đỉnh đồi, giá 8 triệu đồng/ mét vuông, tổng hết 400 triệu đồng, có thể chứa được 12 – 16 phần mộ", ông Nhân nói.

Cũng đi mua mảnh đất cho mình sau khi chết, bà Đỗ Ngọc Bảo, 75 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết: “Tôi đi tìm mảnh đất cho chính mình, mình có điều kiện nên có thể tự lo việc này khi còn sống, đến lúc chết các con cũng cũng không phải lo việc này. Ở đây, bao bọc là rừng xanh, có nước… đúng là một cõi thiên đường hạnh phúc”.

"Tuy có giá cao so với đất ở vùng này nhưng ở đây thiết kế như một khu đô thị. Tôi nghĩ, mua đất trước làm nơi an nghỉ như là một xu thế tất yếu vì đất ở trong thành phố càng ngày càng chật hẹp, nên có một khu đất làm nơi an nghỉ cho mình và những người thân sau này cảm thấy rất an tâm", bà Bảo cho hay.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Chung, một doanh nhân ở Hà Nội trú tại đường Láng (Hà Nội) cũng lên nghĩa trang tìm đất, anh Chung cho biết, tháng trước vợ chồng anh dành một khoản tiền lớn mua đất nghĩa trang làm quà báo hiếu cha mẹ nhân dịp Vu Lan sắp tới.

“Tôi thấy việc mua đất làm nơi an nghỉ trước cho bố mẹ là một việc tử tế bởi cuộc sống mỗi người thường có số, sống hay chết không biết trước được. Với lại đất nghĩa trang kẹt cứng trong thành phố. Gia đình có người thân mất phải bỏ vài chục triệu một lô cốt ở nghĩa trang cũng không ổn lắm. Chính vì vậy tôi đã bàn với vợ về việc mua một phần đất nghĩa trang để sau này bố mẹ mất đi sẽ làm nơi an nghỉ, vợ tôi đồng ý ngay”, anh Chung lý giải.

"Sau khi xem xét, thăm quan một vòng chúng tôi quyết định mua 100m2 đất. Trước khi đi tôi cũng không nói với bố mẹ vì sợ các cụ mắng. Người già rất nhậy cảm, họ sợ con cái mua đất nghĩa trang về cho mình là mong họ đi sớm nhưng tôi tin bố mẹ tôi rất thích khi tôi cầm hợp đồng mua đất này về", anh Chung nói.

Trao đổi về việc mua đất nghĩa trang báo hiếu, Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình cho biết, có rất nhiều hình thức báo hiếu cho mẹ, một số người nào đó muốn chăm lo cho những người lớn tuổi sau khi về với tổ tiên là sẽ có chuẩn bị trước, để cho công việc đỡ cập dập và bản thân những người đang còn sống đó họ biết được nơi họ an nghỉ.

Có người quan niệm, mua phần mộ cho mình và cho cha mẹ mình trước là không tốt “quan điểm đó là không đúng vì ngay các vua, chúa ngày xưa cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình. Không cứ ở Việt Nam mà rất nhiều nơi trên thế giới các vị vua khác cũng đã làm việc này. Đời sống người Việt sau bao nhiêu năm chiến tranh , cuộc sống nhân dân thường khó khăn nên không có điều kiện để làm cái việc này trước, thời nay nhiều người có điều kiện, chuẩn bị trước việc đó đã nghĩ đến việc lo nơi an nghỉ cho mình, ông bà, cha mẹ sau khi mất là việc làm rất tốt, Thầy Thích Trí Thịnh lý giải.

Tận mắt thấy nơi an nghỉ của chính mình sau khi khuất núi, họ cảm thấy rất an tâm, hài lòng.

Nhiều gia đình giàu có mua hàng trăm mét vuông đất nghĩa trang, thiết kế rất đẹp cho ông bà, tổ tiên.

Tháng Vu Lan báo hiếu, các gia đình tổ chức lên thăm ông bà, tổ tiên.

Con cháu thoải mái vui chơi trong khuôn viên phần mộ nhà mình.

Theo Hồng Phú/Dân Việt