Báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Chính phủ: Em bé ở Đồng Nai tử vong vì bị súng tự chế bắn vào giữa ngày Tết

Báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ tối 7/2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi) cho thấy, từ 29 Tháng Chạp đến sáng mùng 2 Tết có gần 83.000 bệnh nhân ở lại trong viện. Đến sáng 7/2, con số này là hơn 90.200 bệnh nhân.

Trong 5 ngày Tết (tính đến 7h sáng ngày mùng 3 Tết) đã có 275 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại. Ghi nhận trong ngày mùng 2 Tết vẫn có 18 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ, tăng 10 ca so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018.

Ghi nhận 3 trường hợp nhập viện do chất nổ khác. Đặc biệt có 1 ca tử vong là em bé ở Đồng Nai bị bắn bằng súng tự chế.

Báo Đồng Nai cuối giờ chiều 7/2 đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này phối hợp với Công an TX.Long Khánh điều tra làm rõ vụ việc bé gái 11 tuổi bị bạn dùng súng bắn chết.

Gia đình tổ chức tang lễ cho em bé xấu số ở Đồng Nai bị súng tự chế bắn chết vào mùng 2 Tết Kỷ Hợi. Ảnh: Zing

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 6/2 (mùng 2 Tết), bé Ngô Phương T. (11 tuổi, ngụ xã Suối Tre, TX.Long Khánh) sang nhà bạn chơi thì bị một thiếu niên tên Trí dùng súng hơi bắn tử vong. Gia đình nạn nhân cho biết, Trí và T. không có xích mích gì.

Được biết, em T. mồ côi cha mẹ hiện sống với ông nội từ khi còn nhỏ.

Bộ Y tế cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết đầu tiên, các viện trên cả nước đã thực hiện 2.416 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 55 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân.

Về tai nạn giao thông, Bộ Y tế nhận định, trong 5 ngày nghỉ Tết đầu tiên, số ca tử vong do TNGT là 21 ca, giảm 22%, trong khi số khám, cấp cứu vì nguyên nhân này tương đương năm ngoái (khoảng 7.300 trường hợp). Tính đến sáng mùng 3, sau 5 ngày nghỉ Tết đã có 117 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông.

Đối với tai nạn do đánh nhau, từ 28 Tết đến 7h sáng Mùng 3 Tết đã có 3.442 ca khám, cấp cứu tai nạn do đánh nhau, 1.820 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và 11 trường hợp tử vong. 16 trường hợp tử vong do sinh hoạt, lao động.

Chỉ tính riêng ngày mùng 2 Tết, có 159 trường hợp được xác định là ngộ độc/say rượu, bia. Tổng số trong 5 ngày Tết (tính đến 7h sáng ngày Mùng 3 Tết) đã có 1.982 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, 488 ca nhập viện để điều trị/theo dõi, 3 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

