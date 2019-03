Băng qua đường sắt, 2 vợ chồng 80 tuổi bị tàu hỏa tông tử vong thương tâm

Vụ tai nạn tàu hỏa tông chết người xảy ra vào khoảng 15 giờ 27 phút ngày 17/3, tại đường ngang dân sinh cắt qua đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng 80 tuổi tử vong

Vào thời điểm trên, cụ ông Hà Minh C. (SN 1939, ngụ xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe máy mang biển số 35H3-6217 chở theo vợ là bà Ngô Thị X. (SN 1939) lưu thông trên Quốc lộ 10 theo hướng Ninh Bình-Nam Định. Khi đến Km 109 + 300 theo lý trình đường sắt, ông C. điều khiển xe máy rẽ vào xã Yên Bằng (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) nhưng do thiếu quan sát nên đã bị tàu khách số hiệu SE35 chạy hướng Bắc-Nam đúng lúc này chạy tới tông trúng.

Hậu quả, vợ chồng ông Hà Minh C. bị tàu hất văng sang bên đường ray, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến đoàn tàu khách SE35 phải dừng lại 15 phút để xử lý sự việc, sau đó mới tiếp tục hành trình.

Đoạn đường dân sinh giao nhau với đường sắt xảy ra vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng 80 tuổi tử vong

Nguyên nhân tai nạn được xác định do người điều khiển xe máy không quan sát khi tàu hỏa đang tới gần điểm giao cắt.

Theo Phong Sơn (Nld.com.vn)