Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may

Như mọi năm, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại nhộn nhịp các sĩ tử đến cầu tài, cầu may cho kỳ thi sắp tới. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 lại tiếp tục bùng phát tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, nên số lượng sĩ tử đến đây ít hơn nhiều so với các năm trước.

Ban quản lý khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh như đo thân nhiệt, xịt nước khử khuẩn tay và yêu cầu tất cả người vào tham quan đều phải đeo khẩu trang.

Chỉ còn vài ngày nữa, đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/8. Các thí sinh thuộc dạng F1, F2 trong diện phải cách ly do dịch COVID-19 sẽ được Bộ Giáo dục & Đào tạo lên phương án tổ chức thi sau.

Các sĩ tử không đeo khẩu trang đều được nhắc nhở trước khi vào khu di tích.

Hầu hết các khách tham quan đều có ý thức phòng chống dịch bệnh.

Số lượng sĩ tử đi cầu may không đông như các năm trước.

Chốt đo thân nhiệt và xịt nước khử khuẩn được lập ngay phía ngoài cổng vào khu di tích.

Nhiều sĩ tử còn chuẩn bị đầy đủ các đồ lễ.

Thành tâm khấn nguyện, mong đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

Tốt nghiệp THPT là một kỳ thi cực kỳ quan trọng nên cũng gây áp lực không nhỏ tới các học sinh cuối cấp.

Đi cầu may cũng là một cách giải tỏa tâm lý cho các sĩ tử.

Chí Cường