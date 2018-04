Bác sĩ BV Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhi đấm liên tiếp vào mặt

GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, BV Xanh Pôn, Hà Nội cho biết, khoảng 23h30 ngày 13/4, bác sĩ trực V.H.C, 29 tuổi tiếp nhận một bé trai khoảng 7 tuổi với vết thương trên trán. Đi cùng bệnh nhi là người đàn ông cao to, tóc buộc dài, khuôn mặt dữ dằn.

Trong lúc ngồi trao đổi về hướng xử lý vết thương, người này nói và hỏi liên tục rồi bất ngờ đứng dậy, xông tới đấm vào mặt bác sĩ C. 2 cú khiến anh không kịp phản ứng. Một nhân viên cùng khoa chạy vào can ngăn liền bị người đàn ông này chửi mắng, tấn công.

Chỉ khi lực lượng bảo vệ và công an phường Điện Biện, quận Ba Đình có mặt, người này mới chịu dừng.

Trong lúc bác sĩ C. được đồng nghiệp và lực lượng chức năng đưa ra ngoài, người nhà bệnh nhi ở trong phòng tự rút hết tiền trong ví vứt lên bàn để “tạo hiện trường giả” phải lót tay bác sĩ. Mọi hành động đều được camera của bệnh viện ghi lại.

Người nhà bệnh nhi bất ngờ tấn công khiến bác sĩ C. không kịp phản ứng

Bác sĩ C. sau đó được kiểm tra sức khoẻ. Rất may cú đấm không gây tổn thương quá nặng, tuy nhiên bác sĩ C. vẫn chưa hết sốc.

Đồng nghiệp trong khoa cho biết, bác sĩ C. là người hiền lành, chưa từng to tiếng với ai và luôn hết mình vì công việc.

Ngay trong đêm, công an phường Điện Biên đã đưa người nhà bệnh nhi về trụ sở để làm việc.

Minh Anh/Vietnamnet