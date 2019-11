Bác bỏ thông tin nổ máy bay ở Bình Phước

Trong sáng hôm nay (20/11), nhiều người dân tại Bình Phước bất ngờ nghe thấy tiếng nổ chát chúa trên không trung. Thời điểm đó, vừa có máy bay quân sự bay qua, sau tiếng nổ là vệt sáng trắng kéo dài. Nhiều người nhầm tưởng là máy bay đang rơi nên đã đăng tải trạng thái, chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang.



Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước đã phát đi thông báo chính thức về vụ việc này.

Máy bay Su 30-MK2 đang luyện tập (ảnh MH)

Theo thông báo trên, đơn vị này bác bỏ thông tin máy máy bay bị rơi, tiếng nổ chát chúa mà người dân nghe được là tiếng nổ lớn của động cơ máy bay Su – 30.

"Theo thông báo bay của Bộ Tham mưu/Quân khu trong thời gian từ 5 giờ 50 đến 14 giờ ngày 20.11, Trung đoàn 935/Sư đoàn không quân 370 đóng tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai sẽ tổ chức 9 lượt máy bay Su-30 có bán kính 300 km, độ cao 17.000 mét trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đây là nội dung bài tập của máy bay Su-30 với đề mục bay: Xuyên tường, vượt âm. Do đó khi máy bay tăng tốc đột ngột sẽ tạo ra tiếng nổ lớn trên không trung, đây là nội dung luyện tập theo bài bay của máy bay và không có ảnh hưởng tới mặt đất", nội dung mà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước phát đi trong trưa cùng ngày.

Cũng theo thông báo này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước thông báo sự việc trên cho các cơ quan ban ngành tại Bình Phước để thông báo cho người dân an tâm, không đăng tải các thông tin không chính xác làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lê Nguyễn