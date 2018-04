Ba người lao mình xuống sông Sài Gòn cứu cô gái tự tử, một thanh niên chết đuối

Theo một số người dân chứng kiến tại hiện trường, vào khoảng 17h cùng ngày tại khu vực cầu Tàu, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, cô gái tên Phương khoảng 22 tuổi (ngụ huyện Dầu Tiếng) vì buồn chuyện cá nhân nên đi nhậu cùng bạn.

Nhậu xong, Phương cùng 3 nam thanh niên đi về nhà. Khi đến khu vực cầu Tàu bất ngờ cô gái leo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống nhánh sông Sài Gòn.

Nhiều người dân hiếu kì đứng trên cầu theo dõi vụ việc.

Cô gái bất tỉnh sau khi được đưa lên bờ.

Thấy cô gái nhảy xuống, 3 người bạn liền lao mình xuống sông để cứu và kịp thời đưa được cô gái vào bờ an toàn. Tuy nhiên, một thanh niên tên An gần nhà cô gái do không biết bơi đã bị nước cuốn trôi mất tích.

Người dân nhanh chóng báo lên chính quyền địa phương. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Dầu Tiếng đã huy động người nhái, tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên sông Sài Gòn đoạn chảy qua khu vực cầu Tàu.

Đến khoảng 22h, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách hiện trường vụ việc không xa và chuyển về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Theo Trí thức trẻ