Ba mẹ hoảng loạn khi con trai 9 tuổi mất tích bí ẩn giữa trung tâm Sài Gòn

Ngày 9/1, Công an quận 3 vừa phát đi thông báo đang phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM và Công an 23 quận, huyện trên địa bàn TPHCM để truy tìm cháu bé mất tích bí ẩn có tên là Đỗ Trần Anh Hiếu (SN 2010, ngụ tỉnh Vĩnh Long, trú quận 5).

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 7/1, chị Đỗ Tố Trinh (là mẹ Hiếu) dắt bé Hiếu tới nơi làm việc của cha là anh Trần Anh Tín (SN 1982, ngụ tỉnh Vĩnh Long, trú phường 5, quận 5) ngay tại toà nhà số 41 – 43 đường Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TPHCM.

Tại đây, người con trai 9 tuổi của chị Trinh tự chơi 1 mình ở khu vực xung quanh và phía đối diện toà nhà. Đến 19h30 cùng ngày, vợ chồng chị Trinh không thấy con nên tìm kiếm, cả 2 hoảng loạn đi tìm ở nhiều khu vực quanh đó cũng không có dấu vết gì.

Cháu bé 9 tuổi mất tích bí ẩn giữa trung tâm.

Chiều 8/1, gia đình tới công an trình báo. Đặc điểm nhận dạng của bé Hiếu: dáng người gầy, da ngăm đen, giọng nói miền nam, mặc áo thun màu xanh sau lưng có số 77, quần thun màu đỏ.

Nếu ai phát hiện cháu Hiếu ở đâu thì giữ lại, báo đến Công an quận 3 theo số điện thoại 028.39319838 hoặc số cán bộ công an 0907.526.452 hay số điện thoại của gia đình là 0703751854.

Theo Minh Tuệ - Công Phong (Toquoc.vn)