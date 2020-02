"Bà hỏa" thiêu rụi ngôi nhà gỗ 3 gian ở Hà Tĩnh

Thông tin từ chính quyền thị trấn Hương Khê cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến một ngôi nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

Ngôi nhà gỗ bốc cháy dữ dội.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (11/2), ngôi nhà anh Hồ Hồng Quảng, ở tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Khi phát hiện ngôi nhà anh Quảng bị cháy, người dân xung quanh đã hô hào tiến hành dập lửa, đồng thời thông báo lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Lúc xảy ra sự việc, vợ chồng anh Quảng đang đi làm, trong nhà chỉ có hai người con và người giúp việc.



Mọi tài sản trong ngôi nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Người dân bất lực nhìn ngọn lửa thiêu trụi ngôi nhà gỗ 3 gian.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Hương Khê đã điều động lực lượng phối hợp với người dân, công an huyện và bộ đội trên địa bàn tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà 3 gian được làm bằng gỗ và trần nhà cũng đóng gỗ nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ sau, ngôi nhà đã bị thiêu rụi.

Do đường xa nên đến khoảng 11h cùng ngày, xe cứu hỏa mới tiếp cận được hiện trường đám cháy.



Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Sơn Nguyễn