Ba đứa trẻ mồ côi trước ngày tựu trường

Sáng 1/9, trong lúc bạn bè ở Trường THCS xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đi tựu trường thì Phan Văn Hiền (14 tuổi) cùng hai em gái ở nhà chịu tang cha, mẹ.

Bà nội 82 tuổi nuôi 3 cháu nhỏ

Con gái út của anh Hậu mới 4 tuổi, chưa hiểu hết nỗi đau nên thấy khách đến nhà chỉ ngơ ngác nhìn. Cụ Lê Thị Chót (82 tuổi, mẹ anh Hậu) nói rằng bà không thể tin trong một ngày bản thân phải đón nhận tin mất con trai và con dâu.

“Vợ chồng nó mất bỏ lại 3 đứa con đang tuổi ăn học. Tôi quá nghèo, các anh, chị của Hậu cũng nghèo nên không biết tương lai các cháu ra sao”, người phụ nữ tóc bạc trắng nói trong nước mắt.

Bà cụ 82 tuổi nói về nỗi đau cùng lúc mất con trai và con dâu. Ảnh: Nhật Tân.

Nhìn gia cảnh của bà Chót, những người dự đám tang đều xót xa. Ngôi nhà ba thế hệ với 6 người, rộng khoảng 45 m2, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, bên trong không có gì quý giá.



Ông Võ Văn Út, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ An, xã Thiện Mỹ, cho biết hộ bà Chót thuộc diện cận nghèo. Gia đình có khoảng 1.000 m2 đất trồng hoa màu, thu nhập không đủ nuôi 6 miệng ăn nên hàng ngày vợ chồng anh Hậu đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy để mong có ít tiền lo 3 con đi học.

“Vợ chồng anh Hậu chí thú làm ăn nhưng ít đất sản xuất nên khó khăn quanh năm. Anh em của Hậu cũng nghèo. Vợ chồng anh ấy mất, 3 đứa con ở với bà nội già yếu nên chúng tôi đang vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ”, ông Út nói.

Trước nỗi đau mất cha và mẹ của cậu học trò lớp 9 Phan Văn Hiền, ông Hoàng Vinh Thăng, Hiệu trưởng Trường THCS xã Thiện Mỹ, đã vận động giáo viên mỗi người ủng hộ 100.000 đồng. Nhiều học sinh của trường cũng tự nguyện đóng góp để hỗ trợ Hiền trong lúc khó khăn.

“Hiền rất ngoan, học khá và chăm chỉ. Về lâu dài, trường sẽ vận động quyên góp để có khoản tiền giúp em ấy có điều kiện tiếp tục đến trường, không để nghỉ học giữa chừng”, ông Thăng chia sẻ.

Các con của vợ chồng anh Hậu chịu cảnh mồ côi cha mẹ. Ảnh: Nhật Tân.



Theo Bí thư Đảng ủy xã Thiện Mỹ Lê Thanh Tuấn, mẹ anh Hậu là hội viên Hội cựu tù chính trị bị địch bắt tù đày trong kháng chiến chống Mỹ. Bà Chót là người có công, già yếu, hoàn cảnh nghèo khó. Sau khi vợ chồng anh Hậu gặp nạn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình bà Chót được khoảng 13 triệu đồng để lo đám tang.

“Đã có nhà hảo tâm hứa hỗ trợ bà Chót và các cháu mỗi tháng 50 kg gạo với một thùng mì, trong thời gian một năm. Xã sẽ phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm tìm biện pháp giúp các con anh Hậu”, ông Tuấn nói.

Ba người thoát nạn

Chiều 30/8, anh Hậu dùng xe máy chở vợ cùng hai con nhỏ từ quê ngoại của các cháu ở huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) về Sóc Trăng. Sau khi lên phà Trà Ếch, anh Hậu chạy ra đường Nam Sông Hậu thuộc xã An Lạc Tây của huyện Kế Sách (Sóc Trăng) thì va chạm với xe máy do anh Lê Văn Tùng (40 tuổi, ngụ tại ấp An Ninh 2, thị trấn Kế Sách) cầm lái. Lúc đó, anh Tùng chở vợ phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến anh Tùng và vợ chồng anh Hậu bị thương nặng. Hai con của anh Hậu với vợ anh Tùng văng vào lề đường, may mắn chỉ xây xát nhẹ.

Cơ quan chức năng sau đó đưa vợ chồng anh Hậu với anh Tùng vào bệnh viện. Đến sáng 31/8, chị Dung tử vong, còn anh Hậu mất chiều cùng ngày.

Chiều 1/9, thượng tá Huỳnh Văn Mến, Trưởng công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết cơ quan điều tra đang phối hợp với VKSND cùng cấp, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến vợ chồng anh Phan Văn Hậu (40 tuổi) và chị Trương Thị Dung (41 tuổi, cùng ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành) thiệt mạng.

Cũng theo thượng tá Mến, do hai bên đều có người bị thương nặng và tử vong nên cơ quan chức năng chưa thu thập hết chứng cứ để xác định nguyên nhân.