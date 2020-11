Ảnh hưởng của bão số 12, cảnh báo 158 địa phương thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ quét

Sáng 10/11, thông tin tới PV, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia (TTDBKTTVQG) cung cấp cho thấy, trong 6 giờ qua, lượng nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên – khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 12 đang tăng lên nhanh. Dự báo từ 6 – 8 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục tăng từ 5 – 7,2m, trên mức báo động 2.

Đỉnh điểm là trên sông Ba tại Củng Sơn có thể lên mức 32,5m, trên báo động 2 0,5m (với lưu lượng xả dự kiến của thủy điện Sông Ba Hạ từ 2.000-2.600m3 /s), tại Phú Lâm lên mức 2,7m, ở mức báo động 2.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới.

Đại diện TTDBKTTVQG cho biết, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, trong 6 giờ tới được đánh giá theo 4 cấp độ là thường xuyên, rất cao, cao, trung bình.

Trong đó, có 26 địa phương thuộc các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức độ rất cao và 158 địa phương khác thường xuyên xảy ra sạt lở, cụ thể:

Nhóm địa phương có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, bao gồm:

Huyện Phong Điền thuộc Thừa Thiên Huế; Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam; Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng thuộc tỉnh Quảng Ngãi; An Lão thuộc Bình Định;

Đồng Xuân, Thị xã Sông Cầu, Sơn Hoà, Sông Hinh, Phú Hoà, Tây Hoà, đông Hoà thuộc tỉnh Phú Yên.

Tại tỉnh Khánh Hoà có: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, TX Ninh Hoà, Vạn Ninh, Cam Lâm, TP Nha Trang, Diên Khánh.

Đắk Lắk có: M’Drắk, Krông Bông, Ea Kar.

158 xã thuộc 5 tỉnh được cảnh báo thường xuyên xảy ra sạt lở, bao gồm:

Quảng Trị: A Bung, A Ngo, A Vao, Ba Nàng, ĐaKrông, Húc Nghi, Húc Nghì, Hướng Hiệp, Mò Ó, Pa Nang, Tà Long, Tà Rụt (thuộc huyện Đăk Rông).

Thừa Thiên Huế: Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Xuân (thuộc huyện Phong Điền); Hương Sơn, Thượng Quảng, Thị trấn Khe Tre (thuộc huyện Nam Đông); A Đớt, A Ngo, A Roằng, Đông Sơn, Hồng Hạ, Hồng Kim, Hồng Thủy, Hồng Trung, Hồng Vân, Hương Lâm, Hương Nguyên, Hương Phong, Nhâm, Phú Vinh, Sơn Thủy, Thị trấn A Lưới (huyện A Lưới).

Đà Nẵng: Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú (thuộc huyện Hoà Vang); P. Hòa Hiệp Bắc, P. Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu) và xã Thọ Quang (thuộc huyện Sơn Trà).

Quảng Nam: Tiên Hiệp, Tiên An, Tiên Cảnh, Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Phong, Tiên Thọ (huyện Tiên Phước); Thị trấn Trà My, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Đông, Trà Dương, Trà Giác, Trà Giang, Trà Giáp, Trà Kót, Trà Ka, Trà Nú, Trà Sơn, Trà Tân (Bắc Trà My);

Phước Thành, Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Kim, Phước Lộc, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Xuân, Thị trấn Khâm Đức (thuộc huyện Phước Sơn).

Trà Leng, Trà Mai, Trà Linh, Trà Cang, Trà Nam, Trà Don, Trà Đơn, Trà Tập, Trà Vân, Trà Vinh (thuộc huyện Nam Trà My); Ga Ri, A Vương, A Tiêng, A Xan, Bla Lee, Ch’ Ơm, Dang, Lăng, Tr’Hy (huyện Tây Giang);

Za Hung, Jơ Ngây, A Rôi, A Ting, Ba, Jo Ngây, Ka Dăng, Mà CooiH, Sông Kôn, Tà Lu, Thị trấn P’Rao (thuộc huyện Đông Giang); Cà Dy, Cha Val, Cho Chun, Đăk P’Ring, La Dee, Mà Côi H, Tà Bhinh, Tà Poơ, Zuôih, Thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang); Tam Trà (huyện Núi Thành); xã Duy Phú (huyện Duy Xuyên) và xã Quế Lâm, Phước Ninh (thuộc huyện Nông Sơn).

Quảng Ngãi: Trà Lâm, Trà Giang, Trà Hiệp, Trà Phong, Trà Tây, Trà Bùi (huyện Trà Bồng); Thị trấn Ba Tơ, Ba Dinh, Ba Giang, Ba Chùa, Ba Vi, Ba Trang (huyện Ba Tơ); Sơn Mùa, Sơn Bua, Sơn Dung (huyện Sơn Tây);

Thị trấn Di Lăng, Sơn Kỳ, Sơn Cao (thuộc huyện Sơn Hà) và xã Thanh An, Long Môn (thuộc huyện Minh Long).

Bảo Loan