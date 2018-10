Ám ảnh cảnh ùn tắc trước cổng trường học ở Hà Nội

Ùn tắc giao thông khu vực gần trường học vẫn là ám ảnh của người dân Hà Nội. Ảnh: Chí Cường

Ở đâu có trường, ở đó có ùn tắc

Tại Hà Nội, ở khu vực nội thành, ngoài hệ thống các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề thì còn có hàng ngàn trường học từ mầm non đến cấp 3. Vào giờ cao điểm sáng, trưa, chiều, lượng phụ huynh phải đưa, đón con tăng lên gấp bội thì cũng là lúc giao thông Hà Nội chịu thêm áp lực lớn.

Khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, không có cung đường nào có trường học mà không phải oằn mình vì áp lực giao thông. Tại quận Bắc Từ Liêm, tuyến phố Xuân Đỉnh vốn đã chật hẹp, ngoài áp lực giao thông do việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thì phố này còn có hàng loạt trường học lớn. Có thể điểm qua các trường có lượng học sinh lớn trên phố này như: Trường Tiểu học Xuân Đỉnh, Trường THCS Xuân Đỉnh. Vào giờ tan tầm, khu vực đường Xuân Đỉnh qua các cổng trường học này gần như tê liệt.

Chị Dương Thị Giang, nhà ở gần Trường Tiểu học Xuân Đỉnh cho biết, dù trường có hai cổng (cổng chính ở đường Xuân Đỉnh, cổng phụ ở ngõ đi ra đường Nguyễn Hoàng Tôn) nhưng mỗi khi đi qua cả 2 cửa này vào giờ cao điểm, người tham gia chỉ còn nước chôn chân hàng giờ. “Mỗi khi nhà có việc, toàn mời khách vào giờ trưa hoặc chiều, đây cũng là lúc đường tê liệt vì vậy khách khứa đến rất bất tiện. Do tình trạng tắc đường kéo dài, nay mỗi khi nhà có việc, chúng tôi đặt luôn cỗ ở nhà hàng, khách khứa đến vừa tiện, có chỗ đỗ xe lại vừa tránh cảnh tắc đường”, chị Giang nói.

Tại quận Cầu Giấy, khu vực tập trung hai trường có số lượng học sinh lớn nhất chính là đoạn gần nút giao giữa phố Chùa Hà - Tô Hiệu. Nút giao này luôn phải oằn mình gánh số lượng phụ huynh đưa đón con rất lớn từ Trường Tiểu học Nghĩa Tân và Trường THCS Nghĩa Tân. Anh Quế Lâm (ở Nghĩa Tân) nói: “Dù đường khá lớn, có 2 chiều nhưng mỗi lần đi đón con ở đây, tôi đều phải đỗ ô tô gần đường Nguyễn Văn Huyên. Con phải đi bộ một đoạn khá xa từ cổng trường ra chỗ đỗ xe nhưng còn hơn cảnh bố phải lao xe vào nơi tắc nghẽn”.

Tình trạng tắc nghẽn quanh khu vực Trường liên cấp Marie Curie (quận Nam Từ Liêm) cũng diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Các tuyến phố ở quanh khu vực của trường này dù không phải đối diện với cảnh hàng ngàn phụ huynh dàn hàng ngang, dọc chờ đón con nhưng lại “ngán ngẩm” với hàng chục ô tô cỡ lớn phục vụ đưa đón học sinh của trường.

“Các trường khác thì chỉ chịu cảnh lộn xộn lúc cao điểm còn trường này chúng tôi phải chịu khổ cả ngày. Xe đưa đón học sinh đỗ tùy tiện, la liệt, lấn chiếm hết vỉa hè, lòng đường. Cả khu phố này chẳng khác nào bãi đỗ xe riêng của Trường Marie Curie”, chị Nguyễn Xuân Yến, nhà ở gần Trường Marie Curie cho biết.

Phụ huynh phải làm gương

Để giải bài toán ùn tắc trước cổng trường, Hà Nội đã và có nhiều đề xuất như đổi giờ học, giờ làm, nhiều trường từ chỗ cấm phụ huynh đón con vào trường nay đã khoanh vùng và buộc phải cho phụ huynh vào sân để chờ đón con v.v...

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, mỗi năm, cả nước có hơn 1.900 trẻ em bị tai nạn giao thông. Nói về tình trạng mất an toàn giao thông học đường, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, cha mẹ phải là tấm gương về việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông cho các con. Cha mẹ chấp hành nghiêm luật các con sẽ học tập và làm theo. Ngược lại, cha mẹ bất tuân luật thì rất có thể đó sẽ là nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sau này của các con. Do vậy, cần thiết phải nâng cao ý thức cho chính cha mẹ học sinh bằng hành động cụ thể, đơn giản nhất là chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi đưa đón con.

Theo ông Hùng, muốn nâng cao ý thức chấp hành giao thông, hay nói rộng hơn là văn hóa giao thông, cũng cần có môi trường, điều kiện phù hợp. Ở Nhật Bản, cha mẹ học sinh đều để các em tự đến trường bằng cách đi bộ, đi xe đạp và phương tiện công cộng, chứ không đưa, đón như ở nước ta.

Về vấn đề chống ùn tắc trước khu vực trường học, Thường trực Ban An toàn giao thông TP Hà Nội đã yêu cầu Sở GD&ĐT phải xây dựng kế hoạch phối hợp với sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong trường học. Sở chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, trường học tăng cường công tác phối hợp công an phường, xã, thị trấn trong việc lập phương án tổ chức phân luồng giao thông, tổ chức lại giao thông hợp lý không để ùn tắc giao thông trước cổng trường học vào giờ cao điểm. Phân cấp quản lý và gắn trách nhiệm cho từng địa phương, nhà trường trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng GD&ĐT và các trường học trên địa bàn lập phương án cụ thể. Chấp hành việc điều chỉnh giờ học, giờ tan lớp cho từng khối, tùy theo điều kiện có thể mở thêm cổng ra vào, cho phép phương tiện của phụ huynh vào sân trường đón học sinh... nhằm hạn chế cùng thời điểm đưa, đón học sinh. Tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh về việc tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông…

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn quốc xảy ra 13.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.012 người, bị thương 10.319 người. So với 9 tháng đầu năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong tháng 9/2018, toàn quốc xảy ra 1.460 vụ tai nạn giao thông, làm chết 646 người và làm bị thương 1.119 người. So với tháng cùng kỳ năm 2017 giảm 117 vụ, giảm 159 người bị thương nhưng tăng 26 người chết.

