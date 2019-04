6 nạn nhân bị thương do Lexus biển 6666 tông đã qua cơn nguy kịch

Là người may mắn sống sót sau khi xe Lexus biển 6666 lao vào đám tang khiến 4 người chết và 6 người bị thương, ông Tô Xuân Hiền (49 tuổi, ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) vẫn chưa hết ám ảnh vụ tai nạn kinh hoàng sau 3 ngày.

Ông Tô Văn Hiền, nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn xe Lexus biển 6666 lao vào đám tang. Ảnh: Minh Hoàng.

Chiều 11/4, ông cùng 11 thành viên trong đội dịch vụ tang lễ Văn Thử ngồi xếp hàng chờ khiêng quan tài trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn, bất ngời chiếc Lexus mang biển số 6666 lao thẳng vào đám tang.

"Nhiều người nằm la liệt trên đường. Tôi bị hất văng ra xa khoảng 3 m, lúc tỉnh dậy ở bệnh viện mới biết mình còn sống", nạn nhân thuật lại.

Xin nạn nhân bỏ qua

Cuộc sống gia đình khó khăn nên hàng ngày hai vợ chồng làm nghề phụ hồ trên các công trình xây dựng và làm thêm việc khiêng quan tài ở đám tang. Ông Hiền cho biết thân nhân gia đình ông Nguyễn Đức Huyện, tài xế xe Lexus lao vào đám tang gây ra vụ tai nạn thương tâm đã đến bệnh viện xin lỗi các nạn nhân bị thương; đồng thời hỗ trợ 3 triệu đồng.

"Một người già và người đàn ông khoảng 50 tuổi đến bệnh viện xưng là người thân gia đình ông Huyện thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Họ mở lời xin lỗi, mong chúng tôi tha thứ, bỏ qua cho vụ tai nạn đáng tiếc này; đồng thời hỗ trợ cho mỗi nạn nhân vài triệu đồng", ông Hiền kể.

Bà Tô Thị Phúc (ngụ TP Quy Nhơn, vợ nạn nhân Nguyễn Văn Xuân) xác nhận người thân ông Huyện cũng đã đến viếng tang, xin lỗi. "Họ đến viếng tang chồng tôi cùng lúc với một số cán bộ của phường; trước mắt đưa 50 triệu đồng để cùng gia đình lo mai táng", bà Phúc cho hay.

Bà Nguyễn Thị Huy (63 tuổi, ngụ phường Lê Hồng Phong) ngồi thẫn thờ bên góc nhà trước cái chết đột ngột của con trai. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo người dân địa phương, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hàng ngày ông Xuân dầm mưa, dãi nắng đạp xích lô. Còn bà Phúc dù bị bệnh thoát vị đĩa đệm, hàng ngày cũng phải đi rửa bát cho các quán bún để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Giờ đây ông Phúc lìa đời, gia đình bà Xuân mất đi trụ cột, càng lâm cảnh khốn khó.

Nạn thân bị thương qua cơn nguy kịch

Chiều 14/4, bác sĩ Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Định, thông tin 6 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang dần hồi phục sức khỏe.

“Trong số này có 1 nạn nhân đã xuất viện. Riêng 5 người còn lại đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực. Hiện các nạn nhân đã may mắn qua cơn nguy kịch”, ông Mỹ nói.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng này, Công an tỉnh Bình Định đã giao cho đại tá Nguyễn An Ninh, Phó giám đốc Công an tỉnh, chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay do vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra gần sát với ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đơn vị huy động 100% quân số túc trực từ ngày 13-15/4 nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo Tri Thức Trực Tuyến