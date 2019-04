41 người chết vì tai nạn giao thông trong hai ngày đầu nghỉ lễ giỗ Tổ

Trong đó, ngày 14/4, trên địa bàn cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết; 28 người bị thương. Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ, còn đường sắt và đường thủy không xảy ra.

Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ xử phạt 4.824 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 4,3 tỷ đồng, tạm giữ 24 ô tô, 554 mô tô, tước 615 giấy phép lái xe. Trên tuyến đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý 345 trường hợp, phạt tiền 321 triệu đồng.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô và 1 xe máy đã xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định), làm một người tử vong.

Tính chung trong hai ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ 10/3 (ngày 13 và 14/4), cả nước xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người chết và 42 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 62 vụ, làm chết 40 người và làm bị thương 41 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn cho các du khách đến Đến Hùng dự lễ, trong ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và những địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bàn thành phố Việt Trì và các huyện Phù Ninh, Lâm Thao...

Người dân lên chân núi Nghĩa Lĩnh hành hương dâng lễ vật lên các vị Vua Hùng.

Cụ thể, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố làm tốt công tác phân luồng từ xa và bố trí điều tiết giao thông một cách khoa học, hợp lý không để xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trong khu vực lễ hội.

Do đó, tình hình giao thông thuận lợi tạo điều kiện cho du khách thập phương, đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, khách quốc tế về dự Giỗ Tổ và tham gia các hoạt động lễ hội.

Nhật Tân