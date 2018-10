Đã có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến 4 người trong gia đình tử vong tại Hà Tĩnh

Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi của cơ quan công an xác định nguyên nhân chết của 4 nạn nhân gồm: Vợ chồng anh N.T.Th. (29 tuổi), chị N.T.H.Th. (24 tuổi) và hai con là N.Đ.K. (6 tuổi), N.T.H.T. (4 tuổi) cùng trú thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp là do treo cổ tự tử. Cơ quan công an cũng phát hiện tại hiện trường có hai bức thư của vợ chồng anh Th. để lại nói đến uẩn khúc, bí bách nợ nần trong cuộc sống nên tìm đến cái chết.

Người thân, hàng xóm của gia đình anh Th. bàng hoàng khi phát hiện sự việc.

Như đã đưa tin, khoảng 5h40 phút sáng 20/10, người thân đến nhà vợ chồng anh Th. thì bàng hoàng, hoảng hốt khi phát hiện 4 người trong gia đình anh Th. đều tử vong trong nhà với tư thế treo cổ.

Sau khi nhận được tin báo, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, sớm làm rõ sự việc.

Quá trình khám nghiệm, công an thu giữ hai lá tuyệt mệnh. Hai lá thư tuyệt mệnh của vợ chồng anh Th. để lại có nội dung khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Ngôi nhà của gia đình anh Th. đang trong quá trình hoàn thiện.

Trong bức của anh Th. viết: “Trước khi đưa ra quyết định này thì vợ chồng tôi đã đấu tranh suy nghĩ mất rất nhiều thời gian. Mong mọi người hiểu và cảm thông. Cuộc sống này chán lắm mọi người à, bao nhiêu áp lực buồn phiền, bế tắc dường như không có lối thoát với chúng tôi… Trong 8 năm gia đình mình đã trải qua bao nhiêu vất vả sóng gió và cũng trong thời gian này là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ. Vì bằng tình yêu mà bố mẹ đã sinh ra hai con. Hai con là niềm tin vui của bố mẹ. Không gì so sánh được. Bố mẹ ngàn lần xin lỗi các con vì sinh ra các con trong tình yêu thương”.

Bức thư của vợ anh Th. có đoạn: “Con xin lỗi rất nhiều. Cha và em ở lại cố gắng sống thật tốt nhé. Con sẽ âm thầm giúp đỡ cho cha sức khỏe và các em gặp nhiều may mắn nhé. Mong cha và em và các o (cô), các bác cố gắng chấp nhận sự thật và đừng đau buồn và hứa ở nơi ấy sẽ sống thật tốt. Con sẽ rất vui và yên lòng thấy cha và các em sống thật tốt”.

Được biết, gia đình anh Th. thuộc diện hộ cận nghèo, thời gian gần đây UBND xã có tài trợ 40 triệu đồng để vợ chồng anh xây nhà. Căn nhà của vợ chồng anh Th. đang trong quá trình hoàn thiện thì xảy sự việc đau lòng.

V. Đồng – L. Hoàng