4 người cùng gia đình thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Tây Ninh

Chiều 14/6, Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết vụ tai nạn giữa xe đầu kéo container và chiếc Ford 4 chỗ trên quốc lộ 22, đoạn qua ấp Suối Sâu, xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng, Tây Ninh), khiến 5 người chết là đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do xe đầu kéo bị nổ bánh xe trước và lao qua làn đường ngược lại tông vào ôtô 4 chỗ.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Huy.

Các nạn nhân được xác định là anh Trần Ngọc Hải (46 tuổi), Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi, vợ anh Hải), bé Trần Ngọc Hải My (9 tuổi, con anh Hải), bà Nguyễn Thị Trợ (79 tuổi, mẹ vợ anh Hải) và tài xế tên Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, cùng ngụ thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh).

Trước đó, sáng 14/6, tài xế Trần Đình Trung (34 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe đầu kéo container mang biển số TP.HCM chạy trên quốc lộ 22, hướng TP.HCM đi Tây Ninh.

Vừa đến cổng chào tỉnh Tây Ninh, xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng), xe đầu kéo lao sang làn đường ngược lại tông vào chiếc Ford mang biển số TP.HCM làm 5 người tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế Trần Đình Trung đến Công an xã An Tịnh trình báo.

Khu vực gần nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing