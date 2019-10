3 vụ tạt axit gây chấn động: Cô gái bị chồng sắp cưới hãm hại, đau nhất là người cuối

Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân

Tối 9/2/ 2019 ( tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi), anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, Việt kiều Canada) cùng bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê Sóc Trăng, quốc tịch Canada) cùng đi ăn tối trên xe máy tại một khu du lịch sinh thái trên địa bàn xã Bình Thạnh (Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Khi cả hai đến một đoạn đường vắng, có 2 thanh niên đi xe máy bịt mặt cùng chiều từ phía sau vượt lên áp sát rồi gọi tên Nghiêm, bất ngờ tạt axit vào mặt anh Võ Duy Nghiêm. Sau đó, anh Nghiêm loạng choạng rồi ngã xuống đường.

Lúc này chúng còn rút dao chém 3 nhát vào khớp gối và gân chân của anh rồi lên xe tẩu thoát. Anh Nghiêm được cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng rồi được nhân viên bảo hiểm Canada đưa sang Thái Lan chữa trị.

Mặc dù sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an huyện Bình Sơn có đề xuất cấm xuất cảnh đối với anh Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada, anh trai nạn nhân Võ Duy Nghiêm) nhưng chỉ 2 ngày sau khi xảy ra vụ án, anh Hoàng đã bất ngờ rời khỏi Việt Nam sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Võ Duy Nghiêm bị 2 đối tượng lạ mặt tạt axit và cắt gân chân.

Ông Võ Duy Linh - cha nạn nhân cho biết mùng 2 Tết anh Hoàng mới về Việt Nam, mùng 5 xảy ra vụ tạt axit và mùng 7 thì con trai cả trở về Canada sau khi gửi lại 3.000 USD chi phí chữa trị cho em.

Trong thời gian nằm viện tại Việt Nam, anh Nghiêm cũng cho biết trong cuộc sống tại Canada anh cũng có mâu thuẫn với một số người nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nên anh không dám nghi ngờ ai đã ra tay tàn ác với mình.

Đã gần 9 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc 2 kẻ bịt mặt tạt axit, cắt gân chân Việt kiều Canada ở Quảng Ngãi, hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra truy tìm thủ phạm.

Còn về phía nạn nhân Võ Duy Nghiêm, anh đã có những sự tiến bộ rõ rệt về sức khoẻ. Anh có thể ra ngoài đi dã ngoại cùng người thân và bạn bè. Đặc biệt, anh và bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã quay trở về Canada.

Trên trang cá nhân, Ngọc Trâm thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của Võ Duy Nghiêm khiến cộng đồng mạng yên tâm phần nào. Theo đó, Trâm chia sẻ rất nhiều hình ảnh của cô và một người đàn ông được chụp từ sau lưng, được cho là anh Nghiêm, trên đầu đội mũ vải che kín. Đáng chú ý, anh đã có thể tự đi không dùng nạng như trước đây.

Cô gái xinh đẹp bị chồng sắp cưới là công an tạt axit

Vừa qua (19/7), TAND quận Thanh Khê tuyên phạt Nguyễn Trương Nam Hải, SN 1995, cựu Thiếu úy Cảnh sát PCCC Công an TP.Đà Nẵng, 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Hải chính là người đã tạt axit vợ sắp cưới, chị Lê Thị Lan V., SN 1995, ngụ quận Thanh Khê, gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

Chị V. cho biết, là nhân viên chăm sóc khách hàng tại TP.Đà Nẵng. Đây là một công việc yêu thích, phù hợp với chị. Chị gặp và yêu Nam thật lòng.

Lúc yêu nhau, tình cảm cả 2 khá thắm thiết. Được sự đồng ý của cả 2 gia đình, tháng 4/2018, họ tổ chức lễ đính hôn. Tuy nhiên, sau lễ đính hôn, chị cảm nhận Hải như trở thành con người khác. Hải ghen tuông, nhiều lần đánh đập chị. Nhiều lần, chị đề nghị được chia tay vì không thể sống với người đàn ông như thế suốt đời nhưng Hải không đồng thuận.

Đối tượng đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Hải hẹn, ngày 1/1/2019 sẽ cùng người thân đến gia đình chị V. để nói chuyện về cuộc hôn nhân của 2 người. Thế nhưng, đúng giờ hẹn, Hải đến và giấu lọ axit trong người. Hải đi vào trong bếp, tạt lọ axit vào người vợ sắp cưới. Cô gái đau đớn co người lại. Axit dính một nửa khuôn mặt, tay và chân của chị. Riêng Hải thì nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chị V. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khuôn mặt của chị bị tàn phá nặng nề. Do vết thương quá nặng, chị được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi chuyển ra TP.Hà Nội chữa trị. Từ 8/1 đến nay, chị đã trải qua 9 ca phẫu thuật bao gồm 8 ca đại phẫu và 1 ca tiểu phẫu.

Người phụ nữ bị tạt axit 5 năm không tìm ra hung thủ

Tối ngày 21/9/2013, anh Đại (lúc đó 32 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) chở bạn gái tên Trang (lúc đó 21 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đến tiệm sửa xe của vợ chồng chị Loan ngay ngã ba Ấp Bắc - Trường Chinh kiểm tra ruột bánh xe.

Khi chị Loan đang ngồi quay lưng lại cùng với anh Đại thì bất ngờ có 2 thanh niên cùng chạy một xe máy (không rõ lai lịch và đặc điểm phương tiện), hướng từ đường Ấp Bắc ra đường Trường Chinh, tạt axit vào cả 2 người.

Vụ việc khiến chị Loan và anh Đại bị phỏng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai thanh niên gây án xong liền tẩu thoát về hướng Bà Quẹo. Do vết thương nặng, chị Loan phải nằm viện điều trị kéo dài. Đến tháng 11/2013 chị xuất viện, sau đó tiếp tục điều trị ngoại trú. Tháng 4/2014, chị phải nhập viện lại để theo dõi.

Sự việc xảy ra, Công an quận Tân Bình kết hợp với Công an phường 13 rà soát hiện trường và khu vực xung quanh, tìm camera ghi lại hình ảnh của hai kẻ gây án, nhưng không xác định được nghi can.

Công an tiến hành lấy lời khai của anh Đại, nhưng người này cho biết không có mâu thuẫn với ai, không nghi ngờ ai, cũng không có tình cảm với ai ngoài chị Trang. Vì thế anh cho rằng mình bị tạt axit nhầm. Cơ quan điều tra cũng mời vợ chồng bà Lê Thị Tiến - người chị Loan nghi ngờ. Bởi trước đó 1 tuần, trong lúc chị Loan phụ trông xe cho người chú thì bà Tiến có buông lời hăm dọa: "Mày coi chừng tao tạt axit". Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra, vợ chồng bà Tiến thừa nhận giữa bà và chị Loan có mâu thuẫn nhưng bà này không biết, cũng không thuê người tạt axit.

Đã hơn 5 năm, chị Loan vẫn chưa biết hung thủ đã hãm hại mình (Nguồn ảnh: Zing.vn)

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 30/6/2014, Công an quận Tân Bình ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích. Ngày 29/10/2014, công an đề nghị VKS quận Tân Bình gia hạn điều tra do tính chất nghiêm trọng của vụ án.

Trong quá trình điều tra không có cơ sở xác định anh Đại có mối quan hệ tình cảm phức tạp dẫn đến ghen tuông và bị tạt axit; chưa có chứng cứ khẳng định bà Tiến thuê người tạt axit chị Loan. Ngoài ra, 2 đối tượng đi xe máy cũng không xác định được.

Do đó, ngày 27/2/2015, Công an quận Tân Bình ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án do "hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được những đối tượng tạt axit". Quyết định này được VKS phê chuẩn ngày 3/3/2015.

Hơn 5 năm qua, vợ chồng chị Loan đều đặn gửi đơn khiếu nại đến Công an và VKS quận Tân Bình. Chị cho rằng cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm trong đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện nghi ngờ. Đồng thời, nạn nhân cho biết quyết định tạm đình chỉ điều tra gửi cho chị chậm trễ dẫn đến việc hết thời hạn khiếu nại.

Theo Khám phá