24 người dương tính với ma túy trong quán bar ở TP.HCM

Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Tâm (33 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý hành chính 24 được phát hiện dương tính với ma túy trong quán bar The Mixx Once.

Rạng sáng 26/7, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận 1 ập vào kiểm tra quán bar The Mixx Once nằm tại tầng cao của một tòa nhà trên đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành.

Cảnh sát kiểm tra giấy phép hoạt động của quán bar. Ảnh: Công an cung cấp.

Thấy cảnh sát, nhiều khách đang bay lắc vứt ma túy, định rời đi. Tuy nhiên, mọi lối thoát đã bị lực lượng chức năng phong tỏa.

Tại thang máy, cảnh sát khống chế Nguyễn Văn Tâm khi anh ta cất giấu trong túi quần 1 viên nén ma túy màu hồng.

Đến bàn VIP 29, nhà chức trách thu giữ 1 hũ nhựa chứa tinh thể không màu, 8 viên nén cùng 7 viên thuốc nhộng chứa chất bột nghi là ma túy.

Một ít ma túy còn sọt lại trong ly thủy tinh. Ảnh: Công an cung cấp.

90 người có biểu hiện nghi vấn được đưa về trụ sở để làm việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 24 khách (16 nam, 6 nữ) dương tính với ma túy.

Trong thời gian mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an quận 1, TP.HCM đã liên tiếp kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, phát hiện nhiều “dân chơi” phê ma túy.

