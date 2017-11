20 người thiệt mạng, 17 người mất tích do bão số 12

Theo thống kê sơ bộ của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai, đến 17h30 ngày 4/11, bão số 12 (tên quốc tế là Damrey - Con voi) đã cướp đi sinh mạng của tổng số 20 người (18 người tại các tỉnh và 2 người do sự cố tàu vận tải). Trong đó, Bình Định 2 người, Khánh Hòa 12 người chết, Lâm Đồng 3 người). Bên cạnh đó, 17 người hiện vẫn mất tích, trong đó, Bình Định 14 người, Phú Yên 1 người, Khánh Hòa: 2 người.

Người dân ở tâm bão Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang khắc phục hậu quả nặng nề sau bão. Ảnh: Tây Nguyên.

Càn quét nhiều giờ tại các tỉnh Nam Trung Bộ trong sáng nay, bão số 12 khiến 531 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn và 23.755 nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Về sự cố tàu thuyền, 7 tàu vận tải bị chìm, gồm Biển Bắc 16 (mang cấp VR-SB,10 thuyền viên), Hoa Mai 68 (tàu hàng, 11 thuyền viên), Sơn Long 08 (tàu hàng, 12 thuyền viên), tàu Jupiter (tàu khách, 7 thuyền viên), Hà Trung 98 (10 thuyền viên trên tàu), Nam Khánh 26 (tàu hàng, 11 thuyền viên), các thuyền viên đã rời tàu, Fei Yue 9 (15 thuyền viên). Tổng cộng là 76 thuyền viên trên các tàu.

Tàu An Phú 168 (tàu hàng, 7 thuyền viên) gặp sự cố hiện cứu được 7 thuyền viên.

Theo báo cáo sơ bộ ban đầu đến thời điểm 17h ngày 4/11/2017, 2 thuyền viên bị thiệt mạng, 11 thuyền viên còn mất tích, các lực lượng chức năng đã cứu được 70 thuyền viên.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 1 tàu BĐ 95184TS/02 LĐ trên đường về tránh bão bị hỏng máy và phải thả trôi. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, UBND huyện Hoài Nhơn, Đài Radio Quy Nhơn đang liên lạc với các tàu trong tổ đội đến giúp đỡ.

Bão số 12 đã nhấn chìm nhiều tàu thuyền đánh cá của bà con. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo báo cáo ngày 44/11/2017 của Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Định có 22 tàu trong vùng nguy hiểm thả neo tại chỗ, hiện bão đã đi qua. Trong đó, 2 tàu chưa liên lạc được có số hiệu BĐ 93054TS và BĐ 97624TS. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đang tìm cách liên lạc và xác minh số người trên tàu.

Báo cáo nhanh ngày 04/11/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết 2 tàu bị mất liên lạc hiện ở Trường Sa an toàn.

Ngoài ra, bão Damrey khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Quốc lộ 1 chạy qua tỉnh Phú Yên có 5 vị trí bị nước tràn nửa mặt đường. Quốc lộ 1D qua tỉnh Bình Định có 10 vị trí sạt tở taluy dương. Tại Đèo Cả Quốc lộ 1 ở Khánh Hòa, nhiều khu vực có đá rơi, sụt trượt, cây đổ ngổn ngang ven đường. Đường Hồ Chí Minh ở tỉnh Quảng Nam có đoạn bị tắc hoàn toàn. Các đơn vị đang khắc phục và điều tiết giao thông để đảm bảo giao thông một làn.

Khoảng 1.539 hành khách bị kẹt tại các ga tàu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Họ được cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống và đảm bảo an toàn. Hiện Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Định vẫn mất điện toàn tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và thủy văn trung ương, vào 6h sáng ngày 4/11, bão đổ bộ vào Phú Yên - Khánh Hòa với sức gió cấp 12, giật cấp 15. Chiều nay, bão số 12 di chuyển theo hướng tây, với vận tốc 15-20 km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục có mưa rất to đến đặc biệt to. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên.

Theo Zing