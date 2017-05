Đêm qua và rạng sáng nay (29/5), tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi một số hộ gia đình bị các đối tượng lạ mặt dùng chất thải (gồm dầu luyn, phân động vật) ném vào nhà khiến ai cũng bức xúc.

Các gia đình bị ném chất thải gồm: bà Nguyễn Thị Châu (SN 1969) trú tại đội 3, thôn Bắc và anh Hoàng Minh Thìn (SN 1976), trú tại đội 6, thôn Bắc (cùng xã Cổ Dũng).

Ngôi nhà bà Châu bị đối tượng lạ mặt ném chất thải vào đêm 28/5. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chiều nay (29/5), PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại gia đình bà Châu cũng là lúc nhiều người dân trong địa phương đến giúp nạn nhân dọn dẹp đống chất thải ngổn ngang trước sân, cửa nhà. Mọi người đều hoang mang khi bị đối tượng gây chuyện.

Theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ ngôi nhà cao tầng của bà Châu nồng nặc mùi phế thải và dầu luyn. Từ bờ tường đến khu vực sân, phía trước cửa nhà và bờ tường nhà... chỗ nào cũng có loại chất thải này.

Nói giọng bức xúc, bà Châu cho biết: “Từ trước đến nay, gia đình tôi chưa gây mâu thuẫn với bất kỳ ai trong và ngoài địa phương mà chúng lại đến đe doạ và ném chất thải vào gia đình. Tôi không hiểu tại sao họ lại làm như vậy, liệu có phải chúng tôi đại diện cho dân làng đi đòi quyền lợi hợp pháp mà họ trả thù gia đình chúng tôi không nữa?”.

Theo lời kể của nạn nhân, vào khoảng 22 giờ đêm qua gia đình bà Châu vẫn thức xem ti vi và không có gì bất thường xảy ra. Tuy nhiên, khoảng 5 giờ sáng nay khi bà thức dậy và mở cửa thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc kèm theo đó là nhiều phân động vật trộn lẫn dầu luyn ném vào nhà.

Toàn bộ phía trước, bờ tường, sân của gia đình bà Châu lênh láng chất thải bẩn, hôi thối. Ảnh: Đ.Tuỳ

Quá bức xúc trước việc làm của một số đối tượng lạ mặt và hoảng sợ khi tính mạng bị đe doạ nên gia đình bà đã thông báo cho Công an xã Cổ Dũng. Sau đó công an xã và Công an huyện Kim Thành về tìm hiểu sự việc, lấy lời khai của những người liên quan.

Cách đó khoảng 300m (nằm cạnh QL5) gia đình anh Thìn cũng là nạn nhân bị đối tượng lạ mặt ném chất thải vào đêm qua. Vì gia đình mở quán cắt tóc nên khi phát hiện ra sự việc, anh đã dọn dẹp ngay trong đêm.

Anh Thìn kể, vào khoảng 1 giờ 20 phút rạng sáng 29/5, khi đó cả gia đình đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy 2 tiếng động lạ ngoài cửa. Do nhà cạnh QL5 nên nghĩ xe chạy qua nên anh không để ý. Tuy nhiên, vào khoảng 3 giờ sáng, anh thấy mùi hôi thối nồng nặc và khi dậy mở cửa thì phát hiện sự việc trên.

Ngôi nhà anh Thìn bị ném chất thải vào rạng sáng nay. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Khi tôi ra mở cửa thấy toàn bộ cửa kính từ trên xuống dưới dầy trạt một lần phân và dầu luyn. Riêng phía trước cửa có rất một khối lượng lớn tạo thành lớp. Thấy vậy, tôi đã dọn ngay trong đêm để sáng nay còn mở cửa hàng cắt tóc…”, anh Thìn cho biết.

Nhiều hộ dân trong địa phương đến giúp gia đình bà Châu dọn chất thải. Ảnh: Đ.Tuỳ

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Công Toàn – Trưởng công an xã Cổ Dũng cho hay, lúc 5 giờ 23 phút sáng nay, gia đình nạn nhân có thông tin cho cho Ban công an xã về sự việc. Sau đó, ông đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường tìm hiểu sự việc. Đồng thời, thông tin cho lãnh đạo chính quyền xã.

“Do tính chất vụ việc phức tạp ngoài chức năng xử lý của công an địa phương, do đó chúng tôi đã báo báo lên công an huyện phụ trách xã và một lát sau Công an huyện Kim Thành cử lực lượng chức năng về giải quyết”, ông Toàn cho biết.

Trước thông tin cho rằng, liệu có phải hai gia đình bà Châu, anh Thìn đại diện cho người dân địa phương đòi quyền lợi liên quan đến nhà máy nước sạch của xã mà bị đối tượng xấu trả thù và ném chất thải bẩn vào nhà hay không, trưởng công an xã Cổ Dũng cho biết: “Đến giờ tôi không dám khẳng định vì chưa có kết quả điều tra. Tuy nhiên, theo phán đoán có thể đây là một trong những nguyên dân dẫn đến sự việc trên”.

Lực lượng Công an xã Cổ Dũng và Công an huyện Kim Thành có mặt tại gia đình nạn nhân điều tra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Được biết, Công an huyện Kim Thành đã về các gia đình nạn nhân tiến hành lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường và lấy mẫu chất thải đi giám định, đồng thời trích xuất camera khu vực hàng xóm để truy tìm hung thủ.

"Lúc này, gia đình chúng tôi mong cơ quan chức năng các cấp, các ngành vào cuộc điều tra, mau chóng xác minh tìm ra thủ phạm đã ném chất thải vào nhà của chúng tôi. Nếu không sớm tìm ra đối tượng, gia đình chúng tôi luôn sống trong sợ hãi và bất an”, bà Châu cho biết.

Bà Châu, anh Thìn kể lại sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội

Bài, clip: Đức Tuỳ